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10.09.2021 17:44
Рубрика: Власть

В Пензенской области скорректировали приоритеты бюджета

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
На очередной сессии депутаты Законодательного Собрания Пензенской области внесли поправки в бюджет региона на 2021 год и ближайший плановый период. Приоритеты бюджетной политики скорректировали в сторону выполнения социальных задач.
Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области
Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Доходы региональной казны выросли. Как сообщила врио министра финансов региона Любовь Финогеева, за счет налогов и неналоговых поступлений доходная часть увеличилась на 350 миллионов рублей. По сравнению с предыдущим периодом рост составил почти семь процентов. Корректировка произошла за счет роста собственных доходов по налогу на прибыль организаций. Кроме того, изменилась расходная часть за счет перераспределения ранее зарезервированных средств и сокращения отдельных расходов по результатам исполнения в этом году.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
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Парламентарии одобрили выделение дополнительно свыше 355,3 миллиона рублей на оказание содействия органам муниципальной власти в решении вопросов местного значения. Это завершение строительства детского сада на 120 мест в селе Засечное Пензенского района, проведение текущего и капитального ремонта школ, детских садов, Домов культуры, ФОКов и спортплощадок, реконструкцию объектов коммунального хозяйства.

Более чем на 84 миллиона рублей увеличилось финансирование мероприятий социально-культурной сферы, оплата труда бюджетников - на 284,9 миллиона рублей, социальное обеспечение населения - на 205 миллионов рублей.

Значительные средства направляются на поддержку сотрудников и учреждений здравоохранения: стимулирующие выплаты медработникам, участвующим в проведении вакцинации против COVID-19 и непосредственно контактирующим с больными коронавирусной инфекцией - 40 миллионов рублей, на проведение ремонта больничных зданий - 78 миллионов рублей. Служебными помещениями предполагается обеспечить 41 врача, отработавшего пять лет по программе "Земский доктор" или по договору целевого обучения в межрайонных больницах Пензенской области.

В связи с удорожанием стоимости квадратного метра строящегося жилья на приобретение жилых домов для детей-сирот выделяется более 70 миллионов рублей.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
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- В связи с резким скачком цен на металл, строительные материалы, лес, битум мы вынуждены сейчас - в соответствии с Постановлением Правительства РФ, которое разрешает нам увеличивать сметную стоимость объектов на 30 процентов - закладывать дополнительные средства для того, чтобы завершить объекты капитального строительства. И исполнить обязательства, которые мы взяли на сегодняшний день, - пояснил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко. - Поэтому мы сейчас вынуждены идти на эти затраты для того, чтобы не остановить стройку наиболее важных и принципиальных объектов - школ, детских садов и других. Например, по строительству школы в Бессоновском районе мы вынуждены забрать этот объект на региональный уровень, чтобы достроить, потому что муниципалитет уже "не вытягивает". Мы стараемся, чтобы бюджет у нас носил социальный характер, чтобы мы максимальное количество обязательств перед населением оперативно выполнили.

В Правительстве РФ обсуждается вопрос механизма компенсации регионам данных затрат. Поэтому не исключено, что направленные из областного бюджета средства на незавершенные объекты, возместят. Разрабатывается соответствующий механизм на федеральном уровне.

Справка "РГ"

С учетом вносимых изменений доходы бюджета Пензенской области на 2021 год составят 71,8 миллиарда рублей, расходы - 72,1 миллиарда рублей. Дефицит бюджета не изменился и по-прежнему составляет более 250 миллионов рублей. Профицит бюджета запланирован на 2022 и 2023 годы в объеме соответственно 1,1 миллиарда рублей и 506 миллионов рублей.

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