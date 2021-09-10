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10.09.2021 16:12
Рубрика: Экономика

В Пензенской области создадут станкостроительный кластер

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Пензенская область наращивает промышленный потенциал, усиливая свои позиции в станкостроении. Этому способствует создание станкостроительного кластера на базе местного предприятия "СтанкоМашСтрой".
Фото: Компания "СтанкоМашСтрой" Фото: Компания "СтанкоМашСтрой"
Фото: Компания "СтанкоМашСтрой"

Получен сертификат о вхождении в состав Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Эта общественная организация обеспечивает диалог бизнеса с федеральными и региональными органами власти, институтами развития.

Фото: Пресс-служба "Станкомашстрой"
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В ближайшее время планируется включить станкостроительный кластер Пензенской области в реестр Минпромторга России. Об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров в ходе визита в Пензу, где он познакомился с промышленным потенциалом региона и осмотрел выставку выпускаемой продукции.

С инициативой создания станкостроительного кластера в регионе выступил генеральный директор компании "СтанкоМашСтрой" Олег Кочетков. Идея получила поддержку на местном и федеральном уровнях. Новое промышленное объединение будет ориентировано, прежде всего, на разработку и серийное производство высокотехнологичных и высокоточных станков для нужд российской промышленности. А его резиденты смогут получить дополнительные меры поддержки из федерального центра. О готовности войти в кластер на сегодня заявили более десяти предприятий, работающих в машиностроительной отрасли.

- Главная наша цель - производить российскую продукцию, которая смогла бы создать серьезную конкуренцию зарубежных аналогам, выпускаемым на предприятиях таких стран, как Китай и Тайвань, - говорит генеральный директор компании "СтанкоМашСтрой" Олег Кочетков. - Создание кластера способствует не только повышению качества выпускаемых станков, снижению их себестоимость, но и существенно повышает конкурентоспособность металлообрабатывающего оборудования отечественного производства.

"СтанкоМашСтрой" вовлекает в производство металлообрабатывающего оборудования не только малые, но и крупные предприятия, причем как пензенские, так и из других регионов России.

- "СтанкоМашСтрой" создает кластер, который объединяет крупнейшие станкостроительные предприятия региона. В состав кластера могут войти и предприятия из других субъектов федерации, тогда он получит статус межрегионального. И, конечно же, каждое предприятие, которое войдет в кластер, получит возможность участвовать в федеральных программах государственной поддержки промышленности, - пояснил первый заместитель директора Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
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Сегодня "СтанкоМашСтрой" ‒ это современное высокотехнологичное предприятие по производству металлообрабатывающего оборудования. В номенклатуру производимой продукции предприятия входят станки различных моделей и модификаций, такие как универсальные токарные станки серии СТ16К20, токарные станки с ЧПУ, в том числе с приводным инструментом, вертикальные обрабатывающие центры серии VTM. К слову последний станок является уникальным не только для пензенского предприятия, но и в целом для российского станкостроения. Доля локализации выпускаемого оборудования составляет на сегодня более 70 процентов, и этот показатель продолжает расти.

В Пензенской области накоплен довольно большой опыт создания кластеров. На сегодняшний день существует два принципиально разных подхода. Один из них культивирует Министерство экономического развития Российской Федерации, другой - Минпромторга России, в последнем случае кластер создается на базе головного предприятия, у которого есть постоянные партнеры. В регионе накоплен достаточно большой опыт по металлообработке и реализации металлообрабатывающих станков. Региональные власти прилагают усилия, чтобы получить статус станкостроительного кластера в Министерстве промышленности и торговли России. Это позволит достичь более высоких показателей отрасли.

Компетентно

Максим Фатеев, вице-президент Торгово-промышленной палаты России:

- В Пензе появилось современное станкостроительное предприятие. "СтанкоМашСтрой" открыл два новых цеха, в которых налажено производство станкостроительного оборудования по всем европейским и мировым стандартам, действует система менеджмента качества. Уровень локализации выпускаемой продукции достигает тех показателей, при которых можно с уверенностью сказать, что это российское производство. Торгово-промышленная палата занимается подтверждением производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. И здесь можно смело говорить, что выпускаемое оборудование достойно статуса "Сделано в России".

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