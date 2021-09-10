В Пермском крае появятся новые льготы для бизнеса

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудил вопросы совершенствования налогообложения предпринимателей с представителями региональных министерств финансов, промышленности и торговли, а также экономического развития и инвестиций. По мнению главы Прикамья, решение этих вопросов должно способствовать увеличению числа предприятий малого и среднего бизнеса в регионе.

- Предприниматели, работающие в этой сфере, являются основой развития экономики, - отметил губернатор. - Поэтому краевое правительство обязано принять все меры, чтобы их стало больше. Для увеличения их количества нужно разработать особые льготные условия для тех, кто решил организовать в нашем регионе свое дело.

Уже сейчас в Пермском крае применяются налоговые каникулы для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, использующих патентную или упрощенную систему уплаты налогов. В настоящее время такие ИП на два года полностью освобождены от их уплаты. Кроме того, в этом году были пролонгированы льготные ставки для бизнеса, который потерпел убытки из-за пандемии. Этот режим действует для предприятий, действующих в области общественного питания, отелей и других.

- Для тех, кто готовится начать свой бизнес в Пермском крае, льготы должны быть предоставлены вне зависимости от того, каким делом они собираются заниматься, - подчеркнул Дмитрий Махонин.

Разрабатывать систему упрощенного налогообложения для впервые зарегистрированных предпринимателей будет краевое министерство экономического развития и инвестиций. Также, по предложению губернатора Прикамья, будут изменены параметры налога на транспорт.