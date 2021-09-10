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10.09.2021 16:18
Рубрика: Власть

В "Преображенке" открыли логистический центр Почты России

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

Сегодня, 9 сентября, на площадке индустриального парка "Преображенка" открылся логистический центр Почты России (ЛПЦ). Это современный хаб с автоматизированной сортировкой посылок и почтовых отравлений, а также со складскими зонами для хранения и обработки заказов

Фото: Георгий Субботин/ РГ
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Почти все процессы нового центра автоматизированы, а сортировочные машины работают на базе собственного программного обеспечения почты. Это повышает качество обработки почты и ускоряет доставку посылок до получателей. Проект реализуется Почтой России и группой ВТБ.

- Открытие логистического центра позволит улучшить качество предоставления услуг тысячам жителей Самарской области, улучшит качество их жизни. Очень важно, что регион получает новые рабочие места. В рамках совместной программы с Почтой России мы также приводим в порядок почтовые отделения по всей области. Программа получила высокую оценку на федеральном уровне и будет тиражироваться в других субъектах страны. Мы работаем опережающими темпами, создаем в почтовых отделениях комфорт и уют для наших жителей. Уверен, мы вместе будем и дальше реализовывать новые проекты, создавать новые высокотехнологичные рабочие мест, - отметил глава Самарского региона Дмитрий Азаров.

Инвестиции в строительство и оборудование самарского ЛПЦ составили 1,5 миллиарда рублей. Площадь терминала - более 15 тысяч квадратных метров - это второй по величине объект почтовой инфраструктуры в ПФО. В сутки он может обрабатывать до 300 тысяч отправлений. Самарская область стала третьим регионом в стране (после Новосибирска и Хабаровска), где был построен логистический центр Почты России. Запуск объекта даст 650 новых рабочих мест.

Зона обслуживания нового ЛПЦ покрывает всю Самарскую область. Как подчеркнул первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, Самарская область - это пилотный регион, где реализуется масштабная программа по взаимодействию с Почтой России. Уже известно, что достигнута договоренность о строительстве в Самарской области "Почты XXI", которая будет оснащена всеми новинками цифровой отрасли. Это будет первый подобный проект в России.

- В регионе ремонтируются и модернизируются почтовые отделения, они наполняются новым содержанием и сервисами. Важно, что за последнее время в Самарской области ни одно сельское почтовое отделение не было закрыто. Это правильно: почта на селе - центр жизни. Поэтому ЛПЦ построен именно в Самарской области неслучайно. Отдельное спасибо губернатору Дмитрию Азарову за поддержку этого проекта. Все лучшие практики, которые реализуются в Самарской области, должны быть транслированы на другие субъекты РФ, - сказал Андрей Турчак.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
В "Преображенке" запустили производство экспортных пазлов

Ввод ЛПЦ в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2021 года. После его запуска в полном масштабе сроки доставки посылок и писем по региону сократятся минимум на один день. Раньше большой поток почтовых отправлений шёл на сортировку в казанский ЛПЦ, а уже из Казани прибывал в Самару. Теперь почта будет идти напрямую в новый логистический центр в Самаре, минуя транзитные сортировочные объекты.

- Логистический центр в Самаре - уже третий объект, который мы запускаем в этом году вместе с группой ВТБ. Для нас это очень важный инфраструктурный проект, который в перспективе позволит нам обеспечить быстрой доставкой все население страны. Уже сейчас работа новых ЛПЦ улучшает сроки обработки и помогает оптимизировать маршруты доставки внутрироссийской и международной почты. Когда проект будет полностью завершен, мы рассчитываем сократить сроки доставки онлайн-заказов и писем в крупные города страны до суток, а в областные центры - до трех дней, - отметил генеральный директор Почты России Максим Акимов.

Для максимально быстрого запуска инвесторы получили всю необходимую поддержку от правительства и министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Отметим, все инвесторы в Самарской области получают всестороннюю поддержку от Агентства по привлечению инвестиций, которое работает с бизнесом в режиме "одного окна".

- На Совете по улучшению инвестиционного климата в Самарской области под председательством Губернатора проект получил статус стратегического. Министерство экономического развития и инвестиций вместе с коллегами из Правительства в приоритетном порядке оказало всецелую поддержку: от стадии проектирования и выдачи разрешения на строительство - до ввода объекта в эксплуатацию. Инвестору обеспечили выделение участка в индустриальном парке "Преображенка" со всеми подведенными инженерными коммуникациям, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Мы и в дальнейшем будем сопровождать наших партнеров для успешной реализации их проекта!

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