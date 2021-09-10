В Прикамье мужчина с топором напал на пенсионерку

В Пермском крае местного жителя обвиняют в разбойном нападении на пенсионерку.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в дом 66-летней пенсионерки с топором в руках ворвался мужчина и потребовал у нее деньги. Напуганная женщина передала ему 600 рублей, которые были у нее в кошельке. После этого злоумышленник нанес ей удар топором по голове и заставил отвезти на автомобиле до трассы. Истекающая кровью потерпевшая довезла налетчика до лесополосы. Там злоумышленник ее высадил, а сам скрылся на машине в неизвестном направлении. Раненая пенсионерка добралась до дома и сообщила о случившемся в полицию.

Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 58-летний ранее судимый житель Оханского городского округа. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 3, статьи № 162 УК РФ "Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище".