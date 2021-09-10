В Прикамье создадут прорывные проекты развития региона до 2030 года

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в видеосовещании по вопросам социально-экономическому развития, которое провели Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства России и Игорь Комаров, полпред Президента в ПФО.

Дмитрий Чернышенко сообщил об основах курирования регионов, утвержденных Михаилом Мишустиным, главой правительства РФ. Игорь Комаров в свою очередь отметил, что сразу же началось деловое сотрудничество в сфере обсуждения и быстрого решения вопросов, касающихся развития областей и республик Приволжского федерального округа.

- ПФО имеет развитую экономическую систему, которая позволяет сохранять стабильное развитие экономики, - подчеркнул Игорь Комаров.

Сейчас же, по его словам, главным направлением деятельности всех регионов является создание в каждом из них пяти проектов, которые смогут активно стимулировать их социально-экономическое развитие.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, эти инициативы должны быть сформулированы в течение пяти дней, чтобы к 18 сентября их рассмотреть и до начала ноября доложить о времени утверждения проектов. Каждый из них обязан быть направлен на решение самых острых проблем, ныне существующих в экономике того или иного региона.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин сообщил о проектах, наиболее значимых для Пермского края. Глава региона отнес к ним развитие правобережной части краевого центра, для чего необходимо построить мост через реку Кама.

- Это позволит нам увеличить объемы возведения жилья, а также воплотить в жизнь строительство межвузовского кампуса, - отметил губернатор Пермского края.

Также он подчеркнул, что сейчас основными инициативами для региона являются те, что разработаны для проекта "Пермь-300", создание ОЭЗ в Осенцовском промышленном узле и сбережению водных ресурсов.

Кроме того, Дмитрий Махонин считает прорывными проектами возведение дворца спорта в краевом центре и строительство автотрассы Пермь-Казань.

Подводя итоги совещания, Дмитрий Чернышенко отдал поручение создать в каждом регионе ПФО рабочие группы по созданию прорывных проектов в период до 2030 года. Эти группы возглавят руководители регионов.