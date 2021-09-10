В России рухнул единственный банк, работавший с Северной Кореей

Центральный банк РФ сообщил о введении временной администрации в самарский банк "Спутник" из третьей сотни банков по размеру активов (1,9 миллиарда рублей) и по вкладам физических лиц (508 млн рублей). Это был банк-долгожитель, он создавался еще в СССР, а главная его особенность - "Спутник" многие годы был единственным в России банком, уполномоченным на прямые платежи в Северную Корею.

У него имелись корреспондентские отношения с Банком внешней торговли КНДР и права на проведение банковских операций в рамках исполнения резолюций ООН.

Похоже, именно по этим причинам он просуществовал до нынешних времен. Как сообщает пресс-служба ЦБ, самарский банк "Спутник" нарушал федеральные законы и нормативные акты, в связи с чем к нему почти год неоднократно применялись меры, в том числе по ограничению некоторых операций.

Баланс банка оказался "нарисованным": стоимость активов завышалась, а после проверки выяснилось, что размер капитала (собственных средств) опустился ниже минимально допустимого в соответствии с базовой банковской лицензией. Кроме того, "Спутник" был вовлечен в проведение сомнительных валютно-обменных операций и занижал величину кредитного риска, отмечает ЦБ.

В "Спутнике" введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Функции временной администрации будет выполнять Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Объявлено, что оно же начнет выплаты клиентам-физлицам не позднее 24 сентября.