На Алтае рабочий погиб во время сенокоса

В одном из сел Благовещенского района Алтайского края рабочий погиб в результате несчастного случая. Как рассказали в СК по региону, мужчину затянуло под комбайн во время сельхозработ.

Трагедия произошла 5 сентября, теперь же следователи начали проверку по факту гибели рабочего. Они выясняют все обстоятельства и причины инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Известно, что мужчина работал в поле на комбайне. Во время покоса произошла поломка машины и механизатор решил самостоятельно отремонтировать комбайн, при этом не заглушив его. Во время ремонтных работ мужчину затянуло в жатку, он получил травмы, не совместимые с жизнью.