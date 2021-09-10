Новосибирский губернатор поддержал местный пищепром

Губернатор Андрей Травников во время рабочей поездки в Здвинский и Барабинский районы проконтролировал работу перерабатывающих предприятий. Вместе с ним в мероприятиях принял участие член комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Виктор Игнатов.

Новосибирская область три года назад взяла курс на увеличение мощностей собственной переработки сельхозпродукции. В районах области ежегодно появляются новые и модернизируются существующие предприятия по переработке зерна, мяса, молока, отмечают в пресс-службе областного правительства.

В ходе совещания с местными производителями в Здвинском районе Андрей Травников сообщил, что с 2018 года правительство региона активно вкладывается в развитие перерабатывающих мощностей и всего, что связано с хранением сельскохозяйственной продукции.

- Это - большая комплексная работа: площадки, дороги, элеваторные мощности, транспортные вопросы. Все больше проектов реализуют сами хозяйства. По переработке муки и молока мы достигли хороших показателей, по крупам с Алтайским краем конкурировать пока очень сложно. У нас большой экспортный потенциал по рапсу и льну, мы активизировали переработку этих культур. Перспективные направления - выращивание сои и кукурузы, ведется большая работа ученых-аграриев над выведением сортов, устойчивых к сибирскому климату. Мы системно поддерживали и будем поддерживать развитие мясного животноводства, овощеводства на закрытом и открытом грунтах, - рассказал глава области.

С руководителями ГК "Сибирский Барс" и ООО "Орион" Андрей Травников обсудил задачи по увеличению производства сырья для масломолочных предприятий.

Продукция здвинского сыродельного завода "Сибирский Барс" востребована не только новосибирцами, но и жителями других крупных городов, также она поступает в Казахстан и Израиль. Сырье для изготовления сливочного масла и сыров здвинскому заводу поставляют как крупнейшие хозяйства семи районов области, так и средние, малые, включая частных производителей. Удельный вес производимой продукции в структуре общего объема промышленной продукции района составляет 50 процентов. На заводе выпускают рассольные сыры, сливочное масло, сырный продукт, обезжиренное молоко. Если в 2018 году завод перерабатывал 70 тысяч тонн молока, то сегодня уже 100 тысяч тонн, и предприятие готово в разы увеличить объемы переработки.

На предприятии продолжается реализация проекта реконструкции и строительства новых мощностей сыродельного завода. В этом году инвестиции составили 22 миллиона рублей.

В Здвинском районе работают еще несколько предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

В соседнем Барабинском районе предприятие "Орион" до конца года планирует ввести линию производства сыров. Сейчас здесь принимают в среднем в месяц 45 тысяч килограммов сырого молока. Треть поступающего сырья приходится на сельхозпредприятия. "Орион" закупает молоко в хозяйствах Барабинского, Куйбышевского, Убинского районов. Реализация готовой продукции осуществляется через собственную торговую сеть, предприятия торговли районов Новосибирской области.