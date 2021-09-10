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10.09.2021 09:55
Рубрика: Власть

Новосибирское правительство расширит поддержку социально ориентированных НКО

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новосибирская область одной из первых в России провела конкурс социально значимых проектов, софинансируемых из президентского фонда. Его победителей поздравил губернатор Андрей Травников.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

- Совместный конкурс вызвал высокий интерес, на каждый грант претендовали в среднем по три проекта. Со своей стороны хочу заверить, что при формировании бюджетов региона на последующие годы, формировании всех процедур и порядков на последующие конкурсы правительство Новосибирской области не будет менять свою позицию: мы заинтересованы в развитии гражданского общества и социально ориентированных НКО. Как минимум - все грантовые программы, которые действуют на данный момент, в том числе и новая - "Со мной регион успешнее" - будут реализовываться и в последующие годы. Вполне возможно, что мы будем принимать решение об увеличении объемов, о выделении новых направлений. В частности, мы планируем расширять практику поддержки оказания общественно полезных услуг со стороны общественных организаций, -подчеркнул Андрей Травников.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Согласно апрельскому приказу Фонда президентских грантов министерству региональной политики Новосибирской области был предоставлен грант на развитие гражданского общества в размере 40 миллионов рублей. Средства направлены на софинансирование расходов на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, проекты которых должны быть выбраны на конкурсе.

Прием заявок проходил по 11 номинациям с 14 июня по 13 июля. Для участия в конкурсе было подано 247 заявок, из которых 84 стали победителями. Общий грантовый фонд поддержки с учетом софинансирования Фонда президентских грантов (50 процентов от общей суммы) составляет 79,8 миллиона рублей. Проекты-победители предстоит реализовать с 1 октября 2021 года по 30 июня 2022 года.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, среди победителей акселератор "Агротуризм 54". Он призван создать условия для развития сельского туризма в Новосибирской области. Проект "Козьмо-Демьяновская ярмарка - ее история и сегодняшний день" продолжает возрождение ремесел, начатое другим проектом - "Колывань - город мастеров", реализованным АНО РИТКО "Творческая Колывань". Тогда был открыт дом ремесел "Слобода", создан рынок сувенирной продукции, на базе дома ремесел организована межрайонная школа гончаров.

В числе других победителей конкурса "Социально активный пенсионер", "Всероссийский чемпионат искусств", "Нам со спортом по пути", "Синематика Сибирь на экране", "Биотехнологическая станция", региональный военно-патриотический марафон "Мой дом - Сибирь" и другие.

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