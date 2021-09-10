Омский НПЗ готовит кадры для нефтехимии в тандеме с ОмГТУ

В Омском государственном техническом университете стартовал первый семестр для студентов восьмого набора базовой кафедры "Газпром нефти". Более 20 молодых людей получат профильное образование, диплом и пополнят штат специалистов Омского НПЗ.

Базовая кафедра "Газпром нефти" - главный элемент профориентационной программы "Школа-суз/вуз-ОНПЗ", нацеленная на подготовку квалифицированных кадров для нефтеперерабатывающей отрасли и формирование кадрового резерва.

Первая за Уралом, она была создана в 2014 году. За семь лет в тандеме с ОмГТУ здесь подготовлено порядка 150 специалистов в сфере химических технологий, машин и оборудования. Еще 180 студентов продолжают учебу. Ежегодно около 30 выпускников базовой кафедры пополняют штат Омского НПЗ.

Программа профориентации предполагает сотрудничество завода с ведущими учебными заведениями региона. Подготовка потенциальных нефтехимиков начинается еще со школьной скамьи. При поддержке ОНПЗ для старшеклассников проводятся семинары и олимпиады, форумы и турниры. Обновляются и оснащаются современной техникой школьные кабинеты физики и химии, открываются мультидисциплинарные лаборатории. Все это дает ребятам основания для углубленного изучения точных наук, а также мотивирует их в будущем стать специалистами нефтехимической отрасли.

- Омский НПЗ делает упор на повышение эффективности и экологичности производства, внедрение цифровых технологий, автоматизацию процессов нефтепереработки. Чтобы реализовывать эти задачи, предприятию нужны молодые, активные, высокопрофессиональные специалисты. Поэтому мы следим за формированием компетенций у своих будущих сотрудников на всех этапах обучения. Студенты базовой кафедры обучаются по специальной программе. Она предусматривает увеличенное количество часов подготовки по профильным дисциплинам и практические занятия на объектах Омского НПЗ. Благодаря такому подходу молодые специалисты знают специфику производства, способны оперативно включаться в технологические процессы, решать самые сложные производственные задачи, - отметила заместитель генерального директора Омского НПЗ Маргарита Иванина.