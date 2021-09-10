При реконструкции Вокзальной магистрали учтут интересы новосибирцев

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил провести комплексную реконструкцию Вокзальной магистрали с учетом интересов всех групп населения - пешеходов и автомобилистов, представителей бизнеса и маломобильных граждан, любителей велосипедов и самокатов.

- Новосибирск - для новосибирцев. Это главный принцип, которым мы руководствуемся в своей работе, - подчеркнул глава города, заметив, что автомобиль - лишь средство передвижения.

Анатолий Локоть провел совещание по благоустройству Вокзальной магистрали с участием руководителей всех профильных департаментов. Участники детально рассмотрели каждый аспект реконструкции, которая ведется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Общий объем финансирования работ составляет более 121 миллиона рублей. Первый этап планируется завершить в октябре текущего года.

Внимание к данному объекту реконструкции не случайно. Вокзальная магистраль - парадные ворота Новосибирска, за пятнадцать минут по ней можно дойти от железнодорожного вокзала "Новосибирск - Главный" до "сердца" города - площади Ленина. Многие годы магистраль не ремонтировалась, в некоторых местах дорожное покрытие значительно разрушилось.

- Вокзальная магистраль - один из главных гостевых маршрутов, которые мы должны подготовить к Международному чемпионату мира по хоккею среди молодежи. Улица должна быть комфортной для гостей и жителей нашего города. Поэтому когда встал вопрос о ее ремонте, решено было не ограничиваться проезжей частью, а провести комплексную реконструкцию, которая также включает ремонт тротуаров, озеленение, организацию велодорожек. Согласно схемам размещения нужно привести в порядок рекламные конструкции и объекты торговли, - сказал глава города.

Заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов остановился на вопросе организации выделенных полос для движения общественного транспорта (ОТ). Такой опыт в городе уже есть. Благодаря выделенным полосам скорость движения общественного транспорта по главной магистрали города - Красному проспекту - увеличилась в среднем на 4,6 процента, на отдельных участках - до 12 процентов. Опыт Красноярска говорит о том, что выделенные под ОТ полосы положительно сказываются на ситуации на дорогах, на комфорте пассажиров.

Анатолий Локоть обратил внимание на то, что эта работа, а также ликвидация нескольких парковочных карманов на магистрали вызвала возмущение некоторых предпринимателей, в мэрию поступают обращения.

Фото: Управление по благоустройству общественных пространств мэрии г. Новосибирска

Как доложил участникам совещания заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин, на всем протяжении маршрута есть как муниципальные, так и частные парковки, в том числе на привокзальной площади, пл. Ленина, возле ЦУМа. В ходе реконструкции магистрали планируется ликвидировать несколько парковочных карманов на 70 машиномест, останется на всем пути 650 машиномест.

Другое дело, что могут возникнуть проблемы с доставкой товаров в торговые центры и с проходом покупателей в магазины, которых здесь немало. Мэр Анатолий Локоть распорядился проработать новый режим доставки, учитывая опыт других крупных городов. Там доставка производится в ночное время. А для прохода покупателей через зеленые насаждения предусмотреть дорожки. Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин отметил, что вдоль улицы расположены пять торговых центров, в которых находятся 73 магазина и более ста малых предприятий торговли.

- Мы будем помогать предпринимателям, совместно рассмотрим вопросы размещения мест доставки и разгрузки товаров, проходов к магазинам. С операторами самокатов сейчас обсуждаем возможность сделать выделенные полосы, - сказал Виталий Витухин.

Что касается объектов несанкционированной торговли, то таких десять, часть из них будет убрана, с другими пока действуют договоры.

Заместитель мэра - начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова рассказала о концепции озеленения пешеходной части Вокзальной магистрали. Насчет этого были разные мнения, но решено взять курс на озеленение. Высадка новых деревьев создаст естественный защитный каркас от пыли и грязи, а также позволит отказаться от металлических заборов, которые портят облик города и мешают уборке территории, особенно в зимний период. Специалисты подчеркнули, что это возможно сделать согласно установленным нормативам.

Кроме того, на Вокзальной магистрали много рекламных конструкций, растяжек на фасадах, на которые жалуются и жители близлежащих домов, и автомобилисты. Баннеров сейчас 27, половина из них будет демонтирована.

Мэр поручил руководителям профильных департаментов проработать вопрос привлечения частного бизнеса к благоустройству территории, установке павильонов общественного транспорта. Никаких жестяных остановок на магистрали не должно быть, отметил Анатолий Локоть.

- Мы начинаем большую работу по обустройству гостевых маршрутов к МЧМ. Вокзальная магистраль - первая, далее нам предстоит привести в порядок другие главные улицы города, - резюмировал глава города.