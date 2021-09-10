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10.09.2021 13:51
Рубрика: Власть

Ректоры новосибирских вузов обсудили проблему трудоустройства выпускников

Текст: Михаил Сергеев (Новосибирск)
Ректоры новосибирских вузов за круглым столом обсудили проблему трудоустройства выпускников. Участие в дискуссии приняла заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. По ее словам, в этом году из вузов выпустились более 12 тысяч студентов, среди которых 2 тысячи не смогли определиться с трудоустройством. По мнению Ирины Мануйловой, это тревожные цифры.
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости

- Это заставляет нас задуматься о том, какие еще механизмы и ресурсы мы не подключили. Я знаю, что сегодня в каждом вузе есть центры трудоустройства. Причем это непросто какие-то формальные службы. Специалисты ведут работу со студентами с момента поступления. Сегодня в вузах работают "Точки кипения", ярмарки вакансий, проводятся конференции по предпринимательской деятельности. Есть возможность защитить диплом в формате стартапа и выйти на самостоятельную предпринимательскую деятельность. При этом почти две тысячи студентов не знают, куда пойти работать, - отметила заместитель губернатора.

Фото: Татьяна Кравченко
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Каждый представитель вуза, участвовавший в дискуссии круглого стола, поделился конкретными инструментами профилактики безработицы среди молодежи.

Ректор педагогического университета рассказал о целевом обучении, а также программах "Земский доктор" и "Земский учитель". Они предусматривают финансовую поддержку: специалистам, переехавшим в село полагается компенсация на жилье в размере миллиона рублей. В подтверждении того, что проекты реально работают, был организован телемост с учителем физики из Сузуна.

В СГУПСе существует так называемый целевой заказ. Там студент с 1 курса знает, где будет работать и кем. Помимо трудоустройства, выпускникам дают льготы на ипотеку, возмещают затраты на переезд, если это потребуется, и жилье. В медицинском университете кадры начинают готовить со школы. В регионе таких профильных классов создано пять. Уже со школьной скамьи ребята посещают больницы и вникают в работу врачей. А в университете дизайна и искусства студенты уже в процессе обучения начинают зарабатывать первые деньги, участвуя в крупных проектах коммерческих заказчиков.

Ирина Мануйлова затронула важный момент. По ее мнению, студенты со своей стороны должны занять активную жизненную позицию.

- На мой взгляд, многое идет от инфантильности самих студентов, они не хотят взрослеть. Я считаю, что сегодня возможности большие, а вот умеет ли человек их реализовать, зависит от него самого, - подчеркнула заместитель губернатора Новосибирской области.

Ректор НГУАДИ Наталья Багрова объяснила, почему это так важно - быть активным.

- Чем раньше студент будет вовлечен в сферу своей профессиональной деятельности, тем эффективнее будет его трудоустройство. Кроме того, говорить о том, что человек должен работать только в одной специальности - нельзя. Потому что очень много примеров, когда можно связать свою деятельность на пограничном стыке профессии. Таких людей мы называем генералистами, которые имеют в своем арсенале несколько навыков разных специальностей и, которые в течение всей жизни имеют способность и возможность обучаться. Это люди будущего, - отметила Наталья Багрова.

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