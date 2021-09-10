Участок для полигона ТКО под Новосибирском исследуют дополнительно

Новости

ФАС согласовала предельную отпускную цену на лекарство от коронавируса 15:37
На подготовку российских спортсменов к ОИ-2020 потрачено 20 млрд рублей 15:30
Фейки о "заболевших" на учениях "Запад" военнослужащих распространяли из Украины 15:25
Россия увеличила ввоз из-за рубежа рыбы и растительных масел 15:18
Россия и Беларусь создадут единую налоговую систему 15:16
ВЦИОМ: За последние четыре года россияне стали реже жениться 15:13
Путин удвоил премию за вклад в укрепление единства российской нации 15:10
Минск и Москва согласовали ответ на санкции со стороны Запада 15:05
Эстонским чиновникам разрешат обсуждать гостайны по мобильному телефону 15:03
Кузнецова поддержала законопроект о пожизненном сроке для педофилов 14:57
Премьер Беларуси дал высокую оценку союзным программам 14:53
Путин отметил политическую окраску решений Международного спортивного арбитража 14:51
Совместная коллегия МИД России и Беларуси пройдет в ноябре 14:36
Решетников: Налоговая нагрузка при интеграции РФ и Беларуси не изменится 14:30
Путин и Лукашенко могут встретиться 4 ноября 14:20
В Израиле раскрыли статистику смертности получивших третью дозу вакцины 14:14
ВОЗ даст оценку российской вакцине "Спутник V" 14:12
В России завершилась продажа туров с кешбэком 13:55
РФ и Беларусь договорились двигаться в сторону равного доступа к госзаказу 13:52
РФ и Беларусь к 2022 году установят принципы работы объединенного рынка газа 13:50
Путин встретится с Собяниным, наградит олимпийцев и поедет на Чудское озеро 13:46
Совмин Союзного государства одобрил 28 программ по интеграции 13:40
Спецборт с телом главы МЧС Зиничева вылетел из Москвы в Петербург 13:37
Вышел трейлер хоррор-комедии с Михаилом Галустяном "Дракулов" 13:33
Началась активная фаза учения "Запад-2021" 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Как Москва отметит свой День рождения
Как Москва отметит свой День рождения
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
10.09.2021 14:21
Рубрика: Власть

Участок для полигона ТКО под Новосибирском исследуют дополнительно

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск )
В правительстве Новосибирской области обсудили вопрос проведения государственной экологической экспертизы и геологических изысканий, которые позволят определить возможность размещения нового полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) на выбранном земельном участке.
Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Работы ведутся под контролем областных властей и общественности.

Фото: Татьяна Кравченко
Новосибирское правительство расширит поддержку социально ориентированных НКО

Заместитель губернатора Сергей Семка сообщил, что из уже исследованной территории выбран конкретный участок в 35-40 гектаров, на котором необходимо разместить мусоросортировочный комплекс (МСК) и полигон. Сейчас на этом земельном участке проводятся дополнительные геологические исследования методом бурения. Их выполняет Институт нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука Сибирского отделения РАН совместно с проектировщиками.

- В дальнейшем мы обсудим результаты исследования, проведенного классическим методом, и примем решения по совместной работе, - сказал Сергей Семка.

По мнению участников совещания, обозначенные по результатам научно-исследовательской работы риски могут быть успешно нивелированы, если применить современные инженерные технологии. Делать радикальные выводы о возможности или невозможности размещения полигона на обозначенном участке без проведения дополнительных исследований преждевременно.

Министр природных ресурсов и экологии области Андрей Даниленко считает, что решить вопрос по обеспечению экологической безопасности в месте размещения полигона возможно инженерным путем.

- Современные технологии строительства полигонов необходимо учитывать при проведении дальнейших исследований земельного участка, примеры успешных инженерных решений есть по всей стране и в соседних регионах, - отметил министр.

В совещании также приняли участие специалисты министерства ЖКХ и энергетики региона, директор ИНГГ СО РАН Игорь Ельцов, представители экологической общественности.

Справка "РГ"

Земельный участок на территории Раздольненского сельского совета Новосибирского района площадью 200 гектаров был предварительно обследован специалистами ИНГГ. Научно-исследовательская работа проводилась на предмет установления гидрогеологических условий выбранной территории для размещения МСК и полигона ТКО.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" 12 населенным пунктам
"Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2"
В Кремле считают апокалиптическими заявления о войне России и Украины
Совмин Союзного государства одобрил 28 программ по интеграции
Песков: РФ не будет участвовать в инаугурации правительства Афганистана
Как экономика и люди оказались в новой ценовой реальности
ВС РФ обязал проверять, добровольно ли увольняются работники, подавшие заявления об уходе