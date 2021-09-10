Участок для полигона ТКО под Новосибирском исследуют дополнительно

В правительстве Новосибирской области обсудили вопрос проведения государственной экологической экспертизы и геологических изысканий, которые позволят определить возможность размещения нового полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) на выбранном земельном участке.

Работы ведутся под контролем областных властей и общественности.

Заместитель губернатора Сергей Семка сообщил, что из уже исследованной территории выбран конкретный участок в 35-40 гектаров, на котором необходимо разместить мусоросортировочный комплекс (МСК) и полигон. Сейчас на этом земельном участке проводятся дополнительные геологические исследования методом бурения. Их выполняет Институт нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука Сибирского отделения РАН совместно с проектировщиками.

- В дальнейшем мы обсудим результаты исследования, проведенного классическим методом, и примем решения по совместной работе, - сказал Сергей Семка.

По мнению участников совещания, обозначенные по результатам научно-исследовательской работы риски могут быть успешно нивелированы, если применить современные инженерные технологии. Делать радикальные выводы о возможности или невозможности размещения полигона на обозначенном участке без проведения дополнительных исследований преждевременно.

Министр природных ресурсов и экологии области Андрей Даниленко считает, что решить вопрос по обеспечению экологической безопасности в месте размещения полигона возможно инженерным путем.

- Современные технологии строительства полигонов необходимо учитывать при проведении дальнейших исследований земельного участка, примеры успешных инженерных решений есть по всей стране и в соседних регионах, - отметил министр.

В совещании также приняли участие специалисты министерства ЖКХ и энергетики региона, директор ИНГГ СО РАН Игорь Ельцов, представители экологической общественности.

Справка "РГ"

Земельный участок на территории Раздольненского сельского совета Новосибирского района площадью 200 гектаров был предварительно обследован специалистами ИНГГ. Научно-исследовательская работа проводилась на предмет установления гидрогеологических условий выбранной территории для размещения МСК и полигона ТКО.