В Кемерове достраивают новые дорогу и школу

Новости

Инфекционист Акинфиев напомнил о необходимости сделать четыре прививки 03:13
Новицкий и Дубров вернулись на МКС, проведя в космосе 7 часов 20 минут 02:35
Небензя высказался по поводу нового правительства в Афганистане 02:00
Гидрометцентр предупредил о похолодании до -5 градусов в ряде регионов 01:32
Ракета "Союз" успешно вывела на орбиту спутник Минобороны 01:10
Гус Хиддинк завершил тренерскую карьеру 09.09.2021
Байден подпишет указ о вакцинации всех федеральных служащих 09.09.2021
Ученые назвали лучший продукт для здоровья сердца 09.09.2021
Лукашенко назвал интеграцию с РФ самым действенным ответом недоброжелателям 09.09.2021
Путин о мигрантах на границе Беларуси и Литвы: Нас это не касается 09.09.2021
Путин рассказал, что считает главным для интеграции России и Беларуси 09.09.2021
Путин назвал сумму российских кредитов Беларуси до конца 2022 года 09.09.2021
Путин заявил о снятии ограничений для авиасообщения между РФ и Беларусью 09.09.2021
Отели Египта будут за свой счет лечить туристов с ковидом 09.09.2021
На получение средств для модернизации ЖКХ подано уже 20 заявок 09.09.2021
Путин объявил о создании общего платежного пространства в рамках Союзного государства 09.09.2021
На МКАД горящий грузовик перекрыл движение транспорта 09.09.2021
Путин: Учения "Запад-2021" не направлены против кого-либо 09.09.2021
Путин: Согласованы все 28 программ по интеграции внутри Союзного государства 09.09.2021
Бывшая помощница Мелании Трамп написала книгу о "закулисье" Белого дома 09.09.2021
Песков: Нет сомнений, что в выборы в РФ будут пытаться вмешаться 09.09.2021
"Спартак" потерпел первое поражение в сезоне в КХЛ 09.09.2021
Модуль "Наука" подключили к компьютерной сети МКС 09.09.2021
Россияне за счет туристического кешбэка сэкономили 6,7 млрд рублей 09.09.2021
Песков рассказал о русофобской составляющей отношений Украины и США 09.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
10.09.2021 03:00

В Кемерове достраивают новые дорогу и школу

Текст: Александр Валентов (Кемерово)
В столице Кузбасса строится автомагистраль, открытия которой с нетерпением ждут многие кемеровчане. Дорога свяжет строящиеся микрорайоны бульвара Строителей в Ленинском районе Кемерова с поселком Металлплощадка Кемеровского муниципального округа.
Новая дорога свяжет Ленинский район Кемерова и п. Металлплощадка Кемеровского муниципального округа. Фото: Антон Мелентьев Новая дорога свяжет Ленинский район Кемерова и п. Металлплощадка Кемеровского муниципального округа. Фото: Антон Мелентьев
Новая дорога свяжет Ленинский район Кемерова и п. Металлплощадка Кемеровского муниципального округа. Фото: Антон Мелентьев

Как рассказал глава города Илья Середюк, на дорожном объекте с нуля возводятся инженерные коммуникации, ливневая канализация, освещение. Строительство дороги ведется по программе "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда". Протяженность новой магистрали - более 1,3 км. Дорога станет удобной как для автомобилистов, так и для пешеходов. Ранее и тем, и другим приходилось добираться в свои новые дома практически по бездорожью. Вместе с магистралью появятся пешеходный тротуар, дорожка для велосипедистов, зона для передвижения маломобильных граждан.

На новой автомагистрали в Кемерове с нуля возводят инженерные коммуникации, ливневую канализацию, освещение. Фото: Антон Мелентьев

В дальнейшем здесь будет ходить общественный транспорт. Сейчас прорабатываются варианты маршрутов. Отдельно разработана схема регулировки проезда на пересечении ул. Строителей и ул. Марковцева. Там появится светофорный объект, схему разъезда планируется сделать аналогичной перекрестку бульвара Строителей и проспекта Октябрьский. В октябре этого года строительство дороги подрядчик планирует завершить.

В высокой степени готовности еще один важный для Кемерова объект - средняя школа в микрорайоне 15А Центрального района города, между Московским и Притомским проспектами. Ввод в эксплуатацию здания образовательного учреждения запланирован на декабрь этого года.

Школа в микрорайоне 15А Кемерова в высокой степени готовности. Фото: Антон Мелентьев

В новой школе будет создано 116 рабочих мест, включая педагогов и техперсонал. В настоящее время ведётся регистрация педагогов, желающих здесь трудиться. Поступило уже 23 заявки от учителей начальных классов, иностранного языка, биологии, физики, истории, обществознания, технологии. Все педагоги - с первой и высшей квалификационной категорией.

Открыт набор и для будущих учеников, уже подано 192 заявления. Запись ведется с учетом пожеланий родителей, но в приоритете жители близлежащих домов.

Здание средней школы возводится в рамках нацпроекта "Образование". Это типовой проект: такие же четырехэтажные школы на 1050 мест уже работают в жилом районе Кемерова Лесная Поляна и Рудничном районе города.

Просторные и светлые классы будущей школы в микрорайоне 15А Кемерова. Фото: Антон Мелентьев

На правах рекламы

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

Главное сегодня

Путин и Лукашенко согласовали 28 программ интеграции. Главное
Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно
Российский военный погиб при подрыве машины в Сирии
Небензя высказался по поводу нового правительства в Афганистане
Новицкий и Дубров вернулись на МКС, проведя в космосе 7 часов 20 минут