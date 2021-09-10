В Кемерове достраивают новые дорогу и школу

В столице Кузбасса строится автомагистраль, открытия которой с нетерпением ждут многие кемеровчане. Дорога свяжет строящиеся микрорайоны бульвара Строителей в Ленинском районе Кемерова с поселком Металлплощадка Кемеровского муниципального округа.

Как рассказал глава города Илья Середюк, на дорожном объекте с нуля возводятся инженерные коммуникации, ливневая канализация, освещение. Строительство дороги ведется по программе "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда". Протяженность новой магистрали - более 1,3 км. Дорога станет удобной как для автомобилистов, так и для пешеходов. Ранее и тем, и другим приходилось добираться в свои новые дома практически по бездорожью. Вместе с магистралью появятся пешеходный тротуар, дорожка для велосипедистов, зона для передвижения маломобильных граждан.

На новой автомагистрали в Кемерове с нуля возводят инженерные коммуникации, ливневую канализацию, освещение. Фото: Антон Мелентьев

В дальнейшем здесь будет ходить общественный транспорт. Сейчас прорабатываются варианты маршрутов. Отдельно разработана схема регулировки проезда на пересечении ул. Строителей и ул. Марковцева. Там появится светофорный объект, схему разъезда планируется сделать аналогичной перекрестку бульвара Строителей и проспекта Октябрьский. В октябре этого года строительство дороги подрядчик планирует завершить.

В высокой степени готовности еще один важный для Кемерова объект - средняя школа в микрорайоне 15А Центрального района города, между Московским и Притомским проспектами. Ввод в эксплуатацию здания образовательного учреждения запланирован на декабрь этого года.

Школа в микрорайоне 15А Кемерова в высокой степени готовности. Фото: Антон Мелентьев

В новой школе будет создано 116 рабочих мест, включая педагогов и техперсонал. В настоящее время ведётся регистрация педагогов, желающих здесь трудиться. Поступило уже 23 заявки от учителей начальных классов, иностранного языка, биологии, физики, истории, обществознания, технологии. Все педагоги - с первой и высшей квалификационной категорией.

Открыт набор и для будущих учеников, уже подано 192 заявления. Запись ведется с учетом пожеланий родителей, но в приоритете жители близлежащих домов.

Здание средней школы возводится в рамках нацпроекта "Образование". Это типовой проект: такие же четырехэтажные школы на 1050 мест уже работают в жилом районе Кемерова Лесная Поляна и Рудничном районе города.

Просторные и светлые классы будущей школы в микрорайоне 15А Кемерова. Фото: Антон Мелентьев

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