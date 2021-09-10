Вице-мэра Барнаула осудили за миллионные взятки на 9 лет

Железнодорожный районный суд Барнаула вынес приговор бывшему заместителю главы городской администрации Сергею Демину. Высокопоставленный чиновник брал взятки не только деньгами, но и путевками на курорты.

Как установлено в суде, в должностные обязанности вице-мэра входили вопросы градостроительства и земельных отношений. В 2019 году чиновник назначил генеральным директором акционерного общества СЗ "Барнаулкапстрой" Александра Канакова - за путевку в Испанию стоимостью более 158 тысяч рублей.

- Кроме того, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с назначенным по его поручению директором акционерного общества, Дёмин получил от предпринимателя города Барнаула взятку в размере 3 миллионов 600 тысяч рублей, - сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным СК, чиновник по договоренности с бизнесменом должен был получить 15 миллионов рублей - за покровительство акционерному обществу. Но не успел.

Преступный замысел был выявлен сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В 2020 году взяткодателя Канакова приговорили к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 15 миллионов рублей.

В ходе предварительного и судебного следствия экс-вице-мэр свою вину в коррупции не признал.

Однако суд счел собранные по делу доказательства обоснованными и назначил Сергею Демину наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности сроком на 6 лет. Помимо этого он должен будет выплатить штраф в размере 15 миллионов 100 тысяч рублей.