Режим КТО введен в Буйнакском районе Дагестана

Силовики Дагестана разыскивают участников незаконных вооруженных формирований в Буйнакском районе республики после поступления информации о возможном передвижении боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

"Принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 04:55 10 сентября", - рассказал источник в правоохранительных органах. В рамках проводимой операции будут тщательно досматривать автотранспорт, у водителей проверять документы, усилится паспортный контроль во всем районе.

Источник также сообщил, что мероприятия в рамках КТО проходят в границах между горами Заузунбаш, Мискинбаш и Санаторская.