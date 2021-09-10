В Дагестане ликвидированы двое вооруженных боевиков

В Дагестане сотрудниками правоохранительных органов ликвидированы двое вооруженных боевиков. Потерь среди бойцов спецназа и гражданского населения нет.

Режим контртеррористической операции был введен в некоторых частях Буйнакского района республики в 04:55.

Как сообщает ТАСС, в зону проведения специальных поисковых мероприятий вошла местность между горами Заузунбаш, Мискинбаш и Санаторская.

В зоне действия режима КТО введен ряд ограничений: паспортный контроль, досмотр автотранспорта, а также блокировка радиосвязи.