В Дагестане возбудили дело о нападении на силовиков

Дагестанские следователи завели уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", сообщает пресс-служба республиканского управления СКР.

Также в деле фигурируют статьи о незаконном обороте оружия и взрывных устройств.

По данным следствия, в пятницу при проведении оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве Буйнакского района полицейские обнаружили двух вооруженных мужчин. На требования сложить оружие и сдаться властям те открыли огонь из автоматов.

Ответной стрельбой нападавшие были нейтрализованы. Потерь и пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения нет.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты автоматы, большое количество боеприпасов и готовая к применению самодельная бомба. Расследование уголовного дела продолжается.