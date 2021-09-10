В Ингушетии директор школы трудоустроила в котельную 28 родственников

В Ингушетии директора одной из школ республики уличили в трудоустройстве 28 родственников в котельной образовательного учреждения.

Коммунальщики только числились на предприятии и не ходили на работу, но заработную плату получали.

"В одной школе директор умудрилась оформить 28 котельщиков, может, четверо из них числились операторами. Начали сокращать, все вычищать там, создали конкурсную комиссию", - сообщил "Интерфакс" глава республики Махмуд-Али Калиматов.

При этом, как отметил глава региона, руководство образовательного учреждения препятствует проведению проверки.