Босиком и в зловонной одежде: За что хотят штрафовать в метро Петербурга

Комитет по транспорту Петербурга предложил расширить список административных правонарушений в метрополитене, за которые будут штрафовать. Проект городского закона сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Как следует из документа, нарушением может стать проход в "подземку" босиком, без одежды или в зловонной одежде, с такой же ручной кладью. Штраф - от 100 до 500 рублей. Сейчас в метро Петербурга запрещено находиться только в пачкающей одежде и с предметами, которые могут загрязнить окружающих, вагоны и сооружения.

Также в метрополитене планируют запретить проведение культурных, спортивных, политических (в том числе агитационных), религиозных и других мероприятий, на которые не получено письменное разрешение администрации. Штраф - от одной до трех тысяч рублей.

За нанесение надписей, наклеек и изображений на вагонах и объектах метрополитена планируются штрафы в размере от 500 до трех тысяч рублей. Такие же суммы придется заплатить за использование в метро беспилотных летательных аппаратов.

Предлагается также штрафовать за самостоятельное доставание упавших предметов с путей и другие нарушения. Антикоррупционная экспертиза документа продлится до 22 сентября.