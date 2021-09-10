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10.09.2021 21:02
Рубрика: Власть

Евгения Зиничева проводили в последний путь

Текст: Вера Черенева

Погибшего главу МЧС России Евгения Зиничева проводили в последний путь с воинскими почестями. Церемония похорон на Северном кладбище Петербурга проходила в закрытом режиме.

Фото: Тимофей Борисов/РГ
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Проститься с Евгением Зиничевым пришли его родные, коллеги и сослуживцы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной столице.

"Мы потеряли своего командира. За те 3,5 года, что он возглавлял наше ведомство, он очень многое успел сделать. Весь личный состав министерства сплотился вокруг него. Мы шли уверенно вперед… Дорогой командир, мы будем всегда тебя помнить", - сказал на церемонии заместитель главы МЧС России Алексей Серко.

"До сих пор невозможно поверить в реальность произошедшей трагедии. Меньше месяца назад мы поздравляли Евгения Николаевича с его 55-летним юбилеем", - с горечью отметил директор Росгвардии Виктор Золотов.

"По рождению и по духу Евгений Николаевич был ленинградцем. У него была самая главная отличительная черта, присущая всем петербуржцам-ленинградцам, - не пасовать перед трудностями и помогать другим. Он делал это всю жизнь", - констатировал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, Евгений Зиничев погиб под Норильском при спасении человека. Ему посмертно присвоено звание Героя России.

Смерть главы МЧС стала шоком для сотрудников ведомства. Накануне в петербургском управлении министерства появился стихийный мемориал, сотрудники ведомства до сих пор несут туда цветы в память о погибшем командире.

В регионах Власть Безопасность Спецслужбы Общество Утраты Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев РГ-Видео

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