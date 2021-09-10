Худрук Лев Додин рассказал о планах МДТ на новый сезон

Малый драматический театр - Театр Европы 10 сентября открывает 77-й сезон премьерным спектаклем Льва Додина "Братья Карамазовы" по мотивам романа Достоевского.

Накануне прошел сбор труппы, на котором художественный руководитель Лев Додин рассказал о творческих планах и предстоящих премьерах сезона, подчеркнув:

- Планы - хорошо поработать. Это главное. Пытаться заниматься чем-то, похожим на искусство.

Уже 15 сентября на Камерной сцене состоится премьера спектакля "Город Эн" по мотивам романа Леонида Добычина в постановке Бориса Павловича. Писатель малоизвестный, из дальнего круга Хармса, с трагической судьбой… "Борис Павлович для нас - новый режиссер, но очень известный мастер, и нам это интересно. Хочется расширять круг режиссеров, хотя это надо делать очень осторожно, выбирая…", - сказал Додин.

Режиссер Яна Тумина, лауреат "Золотой маски" (в репертуаре МДТ ее спектакль для подростков и родителей "Где нет зимы"), работает сейчас над автобиографической повестью Булата Окуджавы "Будь здоров, школяр" - о юноше, ушедшем на фронт со школьной скамьи. По мнению Льва Додина, это "блистательная книга о войне, написанная молодым Окуджавой. Сейчас так не пишут".

Спектакль Льва Додина "Братья Карамазовы". Фото: Пресс-служба МДТ - Театра Европы

Сам худрук будет ставить пьесу Чехова "Чайка". "Лет 25 назад мы ставили эту пьесу, и тот спектакль я очень люблю и вспоминаю часто. Но сегодня - новые мысли, новые ощущения и представления в связи с чеховской историей".

Еще одна премьера - "Все кончено", пьеса американского драматурга Эдварда Олби. По словам Додина - "очень сложная, странная пьеса с грустным, печальным названием, но нам хочется в этой грусти и печали найти свет и доброту".

Есть еще идеи новых постановок на Камерной сцене. "Это современные истории, мало или почти неизвестные в России, на каждую из них трудно решиться", - заинтриговал худрук.

В Геленджике додинская труппа недавно сыграла спектакль "Дядя Ваня". В октябре театр - уже по традиции - отправится в Старый Оскол Белгородской области, Новотроицк Оренбургской области, Железногорск Курской - зрителям привезут спектакли "Враг народа", "Там, где нет зимы".

В планах МДТ - гастроли в Москве, Воронеже, Екатеринбурге, Норильске. А также зарубежные, которые все откладываются из-за коварного ковида: Англия, Франция, Израиль.