Пьяный житель Ухты забрался в ритуальный салон и уснул в пустом гробу

Курьезный случай произошел в ритуальном салоне города Ухты. Туда забрался молодой человек и лег спать в пустом гробу, сообщает пресс-служба МВД Республики Коми.

Все началось с того, что на пульт дежурного ОМВД по городу Ухте поступил сигнал: в ритуальный салон забрался посторонний, разбив окно. На место отправилась следственно-оперативная группа. В одном из гробов полицейские обнаружили спящего правонарушителя.

Когда его разбудили, он пояснил, что сильно выпил и хотел спать. Поэтому не придумал ничего лучшего, как забраться в ритуальный салон. Кстати, 19-летний житель Ухты уже привлекался к уголовной ответственности.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ - "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Для молодого человека избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.