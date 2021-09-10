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10.09.2021 17:07
Рубрика: Общество

В Александро-Невской лавре появилась первая мозаичная икона

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Фото: Татьяна Тюменева/РГ Фото: Татьяна Тюменева/РГ
Фото: Татьяна Тюменева/РГ

Фасад Феодоровского храма Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге украсила первая в монастыре мозаичная икона "Святые благоверные князья Федор Новгородский и Александр Невский", выполненная к 800-летию празднования дня рождения Александра Невского.

Фото: Фонд сохранения культурного наследия Русского Севера "Дорогами Ломоносова"
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Икона сделана в мастерской благотворительного фонда социальной реабилитации и помощи инвалидам "Кедр". Эта мастерская, открытая на территории лавры, - результат сотрудничества монастыря, благотворительного фонда и государства.

Писал иконку общую профессиональный мастер - Михаил Селецкий. Смальту изготавливали в самой мастерской на специальном оборудовании, приобретенном городом. А вот кололи, шлифовали смальту молодые люди с особенностями здоровья, работающие в мастерской в рамках городской программы трудоустройства инвалидов. Они же и приклеивали кусочки разноцветной смальты на основу под мозаику.

Как отметил наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий, он лично приклеил только один кусочек. Все остальное клеили сами ребята.

- Главное - точность и аккуратность. Кусочки смальты нужно сначала закрепить на скульптурный пластилин. Затем еще несколько манипуляций, после которых мозаика переворачивается, пластилин убирается, - поясняет Максим Кривых, один их тех подопечных, кто принимал активное участие в создании мозаичной иконы.

Все ребята получают здесь зарплату, при этом у них сохраняется пенсия и социальные льготы, положенные инвалидам, в частности, право на очень дешевое социальное такси. Сейчас в мастерской идет работа над созданием мозаичного образа святой Ксении Петербургской.

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