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10.09.2021 15:40
Рубрика: Происшествия

В Калининграде мошенники просят денег у бизнеса от имени губернатора

Текст: Светлана Песоцкая

В Калининграде появились случаи мошенничества с использованием реквизитов органов власти и должностных лиц областного правительства.

Фото: iStock
Мошенники создали новую схему обмана со звонками от имени "Госуслуг"

Об этом сообщил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. По его словам, представителям местного бизнес-сообщества поступают письма от "Администрации Калининградской области", подписанные "Губернатором Калининградской области".

В письмах содержится просьба оказать финансовую поддержку общественно значимым программам региона. Правительство Калининградской области информирует, что не имеет отношения к подобной корреспонденции, и просит проявлять бдительность.

В случае получения подобных писем Дмитрий Лысков рекомендовал обращаться в правоохранительные органы или в Службу по противодействию коррупции Калининградской области.

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