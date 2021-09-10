В Калининграде мошенники просят денег у бизнеса от имени губернатора

В Калининграде появились случаи мошенничества с использованием реквизитов органов власти и должностных лиц областного правительства.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. По его словам, представителям местного бизнес-сообщества поступают письма от "Администрации Калининградской области", подписанные "Губернатором Калининградской области".

В письмах содержится просьба оказать финансовую поддержку общественно значимым программам региона. Правительство Калининградской области информирует, что не имеет отношения к подобной корреспонденции, и просит проявлять бдительность.

В случае получения подобных писем Дмитрий Лысков рекомендовал обращаться в правоохранительные органы или в Службу по противодействию коррупции Калининградской области.