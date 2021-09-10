В Ленобласти завели дело на школьницу, поджегшую бездомного ради лайков

Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело в отношении 16-летней школьницы, которая подожгла бороду и волосы бездомного и сняла все это на видео.

Как сообщают в ведомстве, девушке вменяют хулиганство. Сейчас следователи разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

Инцидент произошел в городе Мга. Известно, что рядом с девушкой была в это время ее подруга. Школьница, чтобы доказать свою "крутость" подошла к бездомному и предложила ему вытерпеть экзекуцию в обмен на спиртной напиток.

Ролик девушка выложила в интернет, правда, столкнулась с совсем не той реакцией, которую ожидала. Пользователи соцсетей осудили поступок школьницы.