В Новгородской области подростка ранили из ружья для подводной охоты

Все случилось в Новгородской области. 16-летний Илья закончил девять классов. Родители решили устроить своим детям-одноклассникам праздник на загородной базе отдыха. Там ребята занялись подводной охотой, и - гарпун случайно попал Илье в живот.

Врачи сделали все возможное и даже больше, чтобы спасти 16-летнего пациента. Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского Педиатрического университета

"Скорая" сообщила о ЧП в Валдайский филиал Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова. Как рассказал хирург Павел Главнов, они встретили пациента, заранее подготовив операционную. Стабилизировали состояние и на вертолете срочно отправили в Петербург. В клинике Педиатрического университета тоже уже ждала медицинская бригада. По словам доцента кафедры хирургических болезней детского возраста университета, главного детского хирурга Ленинградской области Андрея Иванова, такое ранение само по себе смертельное. Если бы началось кровотечение в свободную брюшную полость, то ребенок погиб бы менее чем за час. Но тут кровотечение случилось в забрюшинное пространство - замкнутую полость. Сформировалась огромная гематома.

Однако нельзя было упустить время. Поэтому хирурги сначала нашли источник кровотечения, проведя рентгеновское исследование кровеносных сосудов. И увидели пульсирующую аневризму на наружной подвздошной артерии. Рассматривали два варианта. Первый - поврежденный фрагмент артерии заменить фрагментом вены ребенка, но это сложный процесс. Второй, наиболее щадящий - имплантировать стент-графт, или металлический каркас, покрытый специальным герметичным полимером.

Такое ранение само по себе смертельное

Выбрали второй, в том числе и из-за тяжелого состояния мальчика. Кажется, сделали все возможное. Но послеоперационный период проходил с осложнениями, развился сепсис и перитонит. Стали искать причину: обнаружили маленькую дырочку в пять миллиметров в начале тонкой кишки... Врачи провели несколько хирургических вмешательств. В реанимации Илья провел полтора месяца. То, что ребенка удалось спасти - результат командной работы профессионалов высочайшего уровня: анестезиологов-реаниматологов, хирургов, других специалистов. Быстро сработали и новгородские врачи. Илья уже дома. Он постепенно восстанавливается.