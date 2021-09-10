В Петербурге задержали похитителей 7 миллионов из банкоматов

Сотрудники ГУУР МВД России совместно с вологодскими полицейскими при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемых в похищении более 7 миллионов рублей из банкоматов Череповца. Их разыскали в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установили личности двоих мужчин, которых подозревают в причастности к преступлению. Это уроженцы Оренбурга и Армении, 1987 и 1983 годов рождения.

В их отношении возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ - кража. Подозреваемых заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.