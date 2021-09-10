Матвиенко: Совфед проконтролирует реализацию программы развития Таганрога

Сенаторы проконтролируют реализацию программы комплексного развития Таганрога, пообещала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В пятницу она посетила город с рабочим визитом.

"Программа комплексного развития Таганрога под контролем. Мы погружены полностью в проблемы города, есть план и будем по нему действовать", - сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда обратила внимание на то, что в Таганроге накопилось много проблем, не только транспортных, но и в сфере инженерной инфраструктуры и в социальной сфере. "Объем задач такой, что только региональным бюджетом с этим не справиться, поэтому Совет Федерации подключился, мы в тесном контакте с руководством области. Мы не просто занимаемся обсуждением, а уже пошла конкретная практическая работа", - подчеркнула сенатор.

Матвиенко посетила парк Дубки, в котором проводятся работы по благоустройству, а также дала старт реализации второго этапа реконструкции трамвайной сети, которая делается в рамках концессии.

"У нас осталось совсем мало времени до сентября следующего года, чтобы выполнить в три раза больше работ - заменить 35 километров сетей. Это сложная задача", - заявила председатель СФ. Строители пообещали ей, что справятся в срок.

Первый этап практически окончен, движение низкопольных трамваев с пассажирами по 10-километровому участку должны запустить до конца сентября. Валентина Матвиенко проехала в трамвае по части маршрута. Всего планируется уложить 45,5 километра путей, закупить 60 вагонов и поставить 80 остановочных комплексов. В общей сложности в обновление трамвайной сети Таганрога будет затрачено 11,8 миллиарда рублей.