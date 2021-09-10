Матвиенко: Таганрог включен в программу развития туризма

Правительство РФ решило включить Таганрог в программу развития туристических кластеров. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая посетила этот город в Ростовской области с рабочим визитом.

"Правительство приняло решение о включении Таганрога в программу развития туристических кластеров", - сказала Матвиенко журналистам.

Включение в программу подтолкнет развитие туристической инфраструктуры, а привлекательность города будет расти вместе с ростом числа туристов, подчеркнула она. "Это будет влиять и на зарплаты, и на развитие социальной сферы. Вопрос решен - вышло специальное поручение правительства", - подчеркнула сенатор.

По ее словам, интерес к реализации туристических проектов в городе на берегу Азовского моря проявляют предприниматели. "Без участия бизнеса реализовать такой масштабный проект модернизации невозможно. Они заинтересованы в строительстве гостиниц, гостиничной инфраструктуры", - отметила Матвиенко

Кроме того, стало известно, что выделены первые 100 миллионов рублей на реализацию в Таганроге программы "Чистое небо", которую реализуют "Россети". Она предполагает ликвидацию воздушных коммуникаций.

"Согласованы с губернатором первые семь точек, где все эти провода будут укладываться в кабель, под землю", - пояснила Валентина Матвиенко.