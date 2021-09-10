МЧС России почтило память Евгения Зиничева пожарными сиренами

В МЧС России пожарными сиренами почтили память о министре Евгении Зиничеве, сообщает пресс-служба ведомства.

От Владивостока до Калининграда в 17.30 по московскому времени во всех пожарных частях и спасательных центрах включили звуковые сигналы и проблесковые маячки на спецтехнике. Так сотрудники министерства выразили свое уважение и всеобщее признание погибшему при исполнении служебного долга руководителю.

"Мужество, самоотверженность, высочайший профессионализм и настоящие человеческие качества министра МЧС, героя России, генерала армии Евгения Зиничева навсегда останутся нравственными ориентирами для всех сотрудников чрезвычайного ведомства", - говорится в сообщении на сайте ведомства.