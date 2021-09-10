На Кубани обнаружен редчайший и загадочный цветок

В окрестностях кубанской станицы Эриванской при обследовании склонов горы Шизе ученые нашли одно из самых редчайших и загадочных растений - штернбергия безвременниковоцветная. Особенность его в том, что в сухие годы цветки развиваются под землей и увидеть их на поверхности - огромное везение.

- Штернбергия безвременниковоцветная цветет в сентябре, но далеко не каждый год, - поясняет руководитель природоохранительной комиссии Краснодарского регионального отделения Русского географического общества, профессор Светлана Литвинская. - Когда в 2007 году я готовила к изданию первую Красную книгу Краснодарского края, этот вид пришлось рисовать. А потом три года ездить в окрестности станицы Варениковской, чтобы все-таки его запечатлеть на фотоаппарат. Найденный экземпляр всего два сантиметра в высоту. До этого момента на северном склоне не было найдено ни одного цветка. Этот степной вид занесен в Красную книгу России и в нашем регионе встречается еще на степном участке береговой зоны памятника природы Суджукская лагуна.

Обследование горы Шизе специалисты природоохранительной комиссии регионального отделения РГО вели по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Цель экспедиции - обосновать в этих местах создание ООПТ. Участники зафиксировали три редких вида можжевельника, асфоделину крымскую, шалфей раскрытый, железницу эвксинскую, чабрец маркотхский и другие виды.

- Гора Шизе - это уникальный рефугиум (участок земной поверхности) субсредиземноморской экосистемы на северном макросклоне Главного Кавказского хребта, где сосредоточено около 20 видов растений, занесенных в Красные книги РФ и Краснодарского края, - добавила Светлана Литвинская. - Здесь зарегистрированы единственные в регионе сообщества с доминированием редчайшего эндемичного вида ковыля Сырейщикова, уникальная популяция ремнелепестника козьего.

Кстати

В Краснодарском крае до 2023 года появятся 32 новых ООПТ на площади более 25 тысяч гектаров. 19 уже получили статус особо охраняемых, остальные 13 пока находятся на обсуждении. Включить в их число гору Шизе и хребет Герпегем предложено природоохранительной комиссией Краснодарского регионального отделения Русского географического общества.