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10.09.2021 16:15
Рубрика: Власть

"Россети" участвуют в создании в Таганроге туристического центра

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
В рамках рабочей поездки в Таганрог Ростовской области Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Первый заместитель Генерального директора - Исполнительный директор ПАО "Россети" Андрей Муров и генеральный директор дочернего предприятия "Россети Юг" Борис Эбзеев представили концепцию переустройства объектов электросетевого хозяйства города.
Фото: Эрик Романенко/ТАСС Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

В рамках правительственной инициативы по созданию в г. Таганроге туристического центра предусмотрены мероприятия, которые охватывают различные сферы жизни города: транспорт, дороги, ЖКХ, благоустройство, фасады, экологию и культуру.

Фото: пресс-служба ПАО "Россети Юг"
"Россети Юг" консолидируют электросети Таганрога

"Россети Юг" в рамках этого плана обеспечит переустройство объектов электросетевого хозяйства в исторической части Таганрога.

Энергетики уберут в подземные кабельные каналы 3,8 километра существующих воздушных линий электропередачи, проведут работы по переподключению потребителей. Реконструкция коснется улиц Петровской, Фрунзе, Спартаковской, Чехова, переулка Гоголевского, сквера имени Чехова и Площади Восстания.

Сейчас уже окончено предпроектное обследование территории и объектов. Срок завершения строительно-монтажных работ - май 2022 года.

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