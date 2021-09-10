Уходит ли в прошлое традиционная семья, где мама у очага, а папа - добытчик

Новости

Россия и Беларусь договорились об отмене роуминга 13:56
В России завершилась продажа туров с кешбэком 13:55
РФ и Беларусь договорились двигаться в сторону равного доступа к госзаказу 13:52
РФ и Беларусь к 2022 году установят принципы работы объединенного рынка газа 13:50
Путин встретится с Собяниным, наградит олимпийцев и поедет на Чудское озеро 13:46
Совмин Союзного государства одобрил 28 программ по интеграции 13:40
Спецборт с телом главы МЧС Зиничева вылетел из Москвы в Петербург 13:37
Вышел трейлер хоррор-комедии с Михаилом Галустяном "Дракулов" 13:33
Началась активная фаза учения "Запад-2021" 13:31
В горах Абхазии погиб турист из России 13:16
Косачев: "Северный поток-2" - общий вклад в энергетическую безопасность Европы 13:14
Мишустин: Цель Союзного государства - повышение уровня жизни граждан 13:08
Босиком и в зловонной одежде: За что хотят штрафовать в метро Петербурга 13:08
В Кремле считают апокалиптическими заявления о войне России и Украины 13:03
Скончался бывший президент Португалии Жоржи Сампайю 12:59
Песков: РФ не будет участвовать в инаугурации правительства Афганистана 12:58
Следователи Беларуси и России стремятся к общей победе над преступностью 12:53
Песков оценил перспективы единой валюты России и Беларуси 12:48
Служба занятости внедряет новые технологии для эффективного трудоустройства москвичей 12:45
Захарова: Начало поставок по "Северному потоку-2" зависит от немецкого регулятора 12:34
ЦБ предложил разрешить россиянам отзывать персональные данные из компаний 12:17
Мишустин прибыл в Минск с рабочим визитом 12:10
Вице-мэр Ракова назвала клиентоцентричность принципом работы властей Москвы 12:04
Названы самые грязные российские реки 12:03
Оперштаб: В Москве выявлено 1566 новых случаев COVID-19 12:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Как Москва отметит свой День рождения
Как Москва отметит свой День рождения
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
10.09.2021 13:28
Рубрика: Общество

Уходит ли в прошлое традиционная семья, где мама у очага, а папа - добытчик

Текст: Елена Новоселова
В Москве представили доклад "Российская семья: как сохранить традиции и обрести новые смыслы" Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и АНО "Национальные приоритеты".

Исследование показало, что мнение посторонних все меньше волнует россиян, когда они принимают решение вступить в брак или еще погулять холостым. Однако семейный статус по-прежнему воспринимается как показатель надежности и ответственности человека.

Фото: Евгения Смолянская
На фоне удаленки в Москве выросла рождаемость

Как рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, за четыре года уменьшилось количество наших граждан, которые предпочитают традиционную семью другим отношениям: если в 2017-м таких было 78%, то в 2021-м их стало 71%. И это, по мнению социолога, тревожная тенденция.

В официальном браке сегодня состоит 52% опрошенных, а каждый десятый россиянин предпочитает гражданский брак.

Еще один современный тренд: стремление к равному участию мужа и жены в материальном обеспечении и воспитании детей. Отцовство становится модным. Однако такая модель приводит к росту социальной нагрузки на мужчин, которые пытаются соответствовать устоявшемуся стереотипу "кормильца" и в то же время разделять с женщинами обязанности по дому. Согласно опросу ВЦИОМ, 35% россиян считают, что мужчина и женщина должны в равной мере участвовать в формировании бюджета семьи. Однако абсолютное большинство респондентов (59%) по-прежнему уверены, что именно мужчина должен быть основным добытчиком.

"С точки зрения все еще существующих ценностей, женщина должна быть у очага, она и мужчину туда зовет, но доминирующую функцию защитника и того парня, который бегает с дубиной за мамонтом, у него никто не отменял. И эта ролевая диспозиция пока говорит о том, что традиционный формат семьи актуален", - комментирует исследование Кирилл Родин.

Что же касается развода, то как и три десятилетия назад, по данным социологов, большинство россиян считают его допустимым. Только 10% убеждены в необходимости сохранения брака вне зависимости от причин возникновения внутрисемейных конфликтов.

Исследование также показало, что рождение ребенка сегодня тормозят различные страхи. Например, страх потерять работу и приостановиться в карьерном росте, а также нежелание менять свой образ жизни. Кроме того, многие женщины не решаются забеременеть, так как боятся родить "особенного" ребенка и не получить качественную медицинскую помощь.

"В результате за последние годы выросло число бесплодных браков: люди долго идут к финансовой стабильности, а когда решаются завести ребенка, здоровье сделать это уже не позволяет. При этом сама по себе стратегия "чайлдфри", когда люди сознательно отказываются иметь детей, в России не слишком распространена и серьезно не влияет на демографические процессы", - заявила на пресс-конференции в РИА Новости руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО "Национальные приоритеты" Юлия Грязнова.

Многодетные семьи в РФ почувствовали себя увереннее с поддержкой государства

Впрочем, и тех, кто хотел бы быть многодетным, в России немало. Трех и более детей хотели бы иметь 32% опрошенных. А образ семьи, где много детей, все меньше ассоциируется с бедностью и неразвитостью.

Одна из важнейших проблем, которую предстоит решать нацпроекту "Демография" - это помощь семьям, где есть пожилой родственник, который нуждается в постоянном уходе. Более трети населения страны относится сегодня к старшей возрастной группе, поэтому, согласно исследованию, необходимо развитие соответствующей инфраструктуры: переобучение и карьерное развития, досуга, медицинское обеспечение.

Особенно трудно приходится женщинам поколения "сэндвич", которые зажаты между уходом за пожилыми родителями и несовершеннолетними детьми. По данным ВЦИОМ, в такой ситуации 24% россиян нанимают сиделку, 22% обращаются за помощью в социальную службу, а 19% готовы уволиться с работы и обеспечивать уход самостоятельно.

"Готовность жертвовать карьерой, зарплатой, свободным временем, отдыхом ради пожилых или более молодых членов семьи еще раз демонстрирует крайне высокую ценность семьи и ее членов для россиян", - делают вывод авторы доклада.

Для таких семей сейчас по нацпроекту "Демография" внедряется система долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми. Пилот работает в 24 регионах, а в течение следующего года проект начнет работать во всех регионах России. И есть уже очень хороший опыт, рассказала директор благотворительного фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина. Например, в Волгограде в каждом районе открыли центры дневного пребывания для пожилых, а в Ульяновской области поддерживают ухаживающих за больными родственниками: их оформляют на работу и платят им зарплату.

В регионах Общество Семья и дети Власть Работа власти Регионы Наука и образование ВЦИОМ Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Средняя Волга ЮФО Волгоградская область Волгоград ПФО Ульяновская область Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" 12 населенным пунктам
В Кремле считают апокалиптическими заявления о войне России и Украины
Песков: РФ не будет участвовать в инаугурации правительства Афганистана
В Дагестане ликвидированы двое вооруженных боевиков
Россия с 21 сентября снимает все ограничения на авиасообщение с Беларусью
Какие вакцины против гриппа будут применяться в этом году
В школах и колледжах Москвы могут ввести биометрические паспорта