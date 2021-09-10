Уходит ли в прошлое традиционная семья, где мама у очага, а папа - добытчик

Исследование показало, что мнение посторонних все меньше волнует россиян, когда они принимают решение вступить в брак или еще погулять холостым. Однако семейный статус по-прежнему воспринимается как показатель надежности и ответственности человека.

Как рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, за четыре года уменьшилось количество наших граждан, которые предпочитают традиционную семью другим отношениям: если в 2017-м таких было 78%, то в 2021-м их стало 71%. И это, по мнению социолога, тревожная тенденция.

В официальном браке сегодня состоит 52% опрошенных, а каждый десятый россиянин предпочитает гражданский брак.

Еще один современный тренд: стремление к равному участию мужа и жены в материальном обеспечении и воспитании детей. Отцовство становится модным. Однако такая модель приводит к росту социальной нагрузки на мужчин, которые пытаются соответствовать устоявшемуся стереотипу "кормильца" и в то же время разделять с женщинами обязанности по дому. Согласно опросу ВЦИОМ, 35% россиян считают, что мужчина и женщина должны в равной мере участвовать в формировании бюджета семьи. Однако абсолютное большинство респондентов (59%) по-прежнему уверены, что именно мужчина должен быть основным добытчиком.

"С точки зрения все еще существующих ценностей, женщина должна быть у очага, она и мужчину туда зовет, но доминирующую функцию защитника и того парня, который бегает с дубиной за мамонтом, у него никто не отменял. И эта ролевая диспозиция пока говорит о том, что традиционный формат семьи актуален", - комментирует исследование Кирилл Родин.

Что же касается развода, то как и три десятилетия назад, по данным социологов, большинство россиян считают его допустимым. Только 10% убеждены в необходимости сохранения брака вне зависимости от причин возникновения внутрисемейных конфликтов.

Исследование также показало, что рождение ребенка сегодня тормозят различные страхи. Например, страх потерять работу и приостановиться в карьерном росте, а также нежелание менять свой образ жизни. Кроме того, многие женщины не решаются забеременеть, так как боятся родить "особенного" ребенка и не получить качественную медицинскую помощь.

"В результате за последние годы выросло число бесплодных браков: люди долго идут к финансовой стабильности, а когда решаются завести ребенка, здоровье сделать это уже не позволяет. При этом сама по себе стратегия "чайлдфри", когда люди сознательно отказываются иметь детей, в России не слишком распространена и серьезно не влияет на демографические процессы", - заявила на пресс-конференции в РИА Новости руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО "Национальные приоритеты" Юлия Грязнова.

Впрочем, и тех, кто хотел бы быть многодетным, в России немало. Трех и более детей хотели бы иметь 32% опрошенных. А образ семьи, где много детей, все меньше ассоциируется с бедностью и неразвитостью.

Одна из важнейших проблем, которую предстоит решать нацпроекту "Демография" - это помощь семьям, где есть пожилой родственник, который нуждается в постоянном уходе. Более трети населения страны относится сегодня к старшей возрастной группе, поэтому, согласно исследованию, необходимо развитие соответствующей инфраструктуры: переобучение и карьерное развития, досуга, медицинское обеспечение.

Особенно трудно приходится женщинам поколения "сэндвич", которые зажаты между уходом за пожилыми родителями и несовершеннолетними детьми. По данным ВЦИОМ, в такой ситуации 24% россиян нанимают сиделку, 22% обращаются за помощью в социальную службу, а 19% готовы уволиться с работы и обеспечивать уход самостоятельно.

"Готовность жертвовать карьерой, зарплатой, свободным временем, отдыхом ради пожилых или более молодых членов семьи еще раз демонстрирует крайне высокую ценность семьи и ее членов для россиян", - делают вывод авторы доклада.

Для таких семей сейчас по нацпроекту "Демография" внедряется система долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми. Пилот работает в 24 регионах, а в течение следующего года проект начнет работать во всех регионах России. И есть уже очень хороший опыт, рассказала директор благотворительного фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина. Например, в Волгограде в каждом районе открыли центры дневного пребывания для пожилых, а в Ульяновской области поддерживают ухаживающих за больными родственниками: их оформляют на работу и платят им зарплату.