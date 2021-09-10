В Краснодаре воспитанники детского сада избили двухлетнего мальчика

В Краснодаре СК проводит проверку по факту причинения телесных повреждений двухлетнему мальчику в частном детском саду. Об этом сообщили в пресс-службе краевого следственного ведомства региона.

"ЧП произошло в частном детском саду, расположенном по улице Демьяна Красюка, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - Согласно полученным данным, 8 сентября 2021 года во время нахождения в частном детском саду двухлетнему мальчику другими детьми были причинены телесные повреждения в виде ушибов и ссадин. Воспитателями была оказана необходимая помощь ребенку на месте".

Известно, что сейчас следователями проводятся мероприятия, с целью установить все обстоятельства произошедшего. Также сообщается, что в рамках проверки будет дана оценка качеству услуг, предоставляемых в этом частном детском саду.