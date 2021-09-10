В Крыму владелец сети АЗС заплатил компенсацию семье погибшей в ДТП

Верховный суд Республики Крым рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры на меру пресечения владельцу крупнейшей сети АЗС, по вине которого в результате ДТП в районе города Саки погибла женщина.

После смертельного ДТП, произошедшего из-за нарушения мужчиной правил дорожного движения - езде по обочине - бензиновому магнату была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователи МВД по РК требовали заменить ее на более строгую - а именно домашний арест и запрет определенных действий, но Киевский районный суд эти ходатайства отклонил.

Сегодня Верховный суд РК так же оставил подозреваемому прежнюю меру пресечения, обязав его лишь являться в полицию по требованию следователя. В зале суда было заявлено, что обвиняемый по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека) подписал нотариально заверенное соглашение с семьей погибшей женщины и компенсировал моральный вред.

Как сообщает телеканал "Крым 24", сумма выплаченной материальной компенсации - 17,6 миллиона рублей. Кроме того, виновник ДТП купил пострадавшим новый автомобиль более чем за миллион. Также владелец крымской сети заправок активно помогал семье в лечении 11-летнего ребенка, который получил травмы из-за аварии и попал в реанимацию. Пострадавшие, в свою очередь, заявили, что не имеют претензий к предпринимателю, и попросили прекратить его уголовное преследование.

Напомним, резонансное ДТП произошло в Сакском районе. 52-летний мужчина за рулем LEXUS LX 570 ехал по грунтовой обочине и протаранил поворачивавший налево автомобиль Toyota Camry. В аварии пострадали 11-летний ребенок и женщина, позже скончавшаяся в больнице.