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10.09.2021 20:10

В Ростове открылась первая выставка-комикс об Александре Невском

Текст: Алена Ларина
Ростов-на-Дону стал одним из немногих городов России, где открылась выставка-комикс об Александре Невском. В таком жанре о великом князе рассказано впервые.
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Экспозиция разместилась в историческом парке "Россия - моя история".

Фото: Елена Мелихова/ РГ
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- Молодежи нужно знать, как служил государству Александр Невский во имя своего народа, - считает сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Выставка приурочена к 800-летию со дня рождения князя, и работает в 23 городах страны. Ее подготовил фонд гуманитарных проектов в рамках исполнения указа президента о праздновании исторической даты.

Главные события в жизни Александра Невского представлены в виде анимированного комикса, из которого можно узнать о том, каким рос легендарный полководец.

- Ростов растет по всем экономическим показателям. Молодым горожанам нужно понимать, в каком великом городе они живут. У них - большое будущее и перспективы. Чтобы осуществить мечты, надо слушать родителей, хорошо учиться, вести себя достойно и, возможно, кто-то из вас войдет в историю России, как вошел Александр Невский, - напутствовал посетителей выставки глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Брать пример с благоверного великого князя призвал и митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

- У него была, как сейчас говорят, активная гражданская позиция. Это вера князя, его отношение к семье, забота о людям и служение отечеству. Эти качества сделали Александра Невского великим. Свои силы он отдавал на служение другим и при этом был счастливым, - сказал митрополит.

На выставке состоялось награждение тех, кто сделал много полезного для города. Алексей Логвиненко наградил почетной грамотой администрации директора областного дома народного творчества Александра Ларионова и председателя по выставочной деятельности регионального отделения союза художников России Алексея Курманаевского.

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