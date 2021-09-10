В Ростове после ремонта открылась библиотека имени Шолохова

Новости

Россия и Беларусь договорились об отмене роуминга 13:56
В России завершилась продажа туров с кешбэком 13:55
РФ и Беларусь договорились двигаться в сторону равного доступа к госзаказу 13:52
РФ и Беларусь к 2022 году установят принципы работы объединенного рынка газа 13:50
Путин встретится с Собяниным, наградит олимпийцев и поедет на Чудское озеро 13:46
Совмин Союзного государства одобрил 28 программ по интеграции 13:40
Спецборт с телом главы МЧС Зиничева вылетел из Москвы в Петербург 13:37
Вышел трейлер хоррор-комедии с Михаилом Галустяном "Дракулов" 13:33
Началась активная фаза учения "Запад-2021" 13:31
В горах Абхазии погиб турист из России 13:16
Косачев: "Северный поток-2" - общий вклад в энергетическую безопасность Европы 13:14
Мишустин: Цель Союзного государства - повышение уровня жизни граждан 13:08
Босиком и в зловонной одежде: За что хотят штрафовать в метро Петербурга 13:08
В Кремле считают апокалиптическими заявления о войне России и Украины 13:03
Скончался бывший президент Португалии Жоржи Сампайю 12:59
Песков: РФ не будет участвовать в инаугурации правительства Афганистана 12:58
Следователи Беларуси и России стремятся к общей победе над преступностью 12:53
Песков оценил перспективы единой валюты России и Беларуси 12:48
Служба занятости внедряет новые технологии для эффективного трудоустройства москвичей 12:45
Захарова: Начало поставок по "Северному потоку-2" зависит от немецкого регулятора 12:34
ЦБ предложил разрешить россиянам отзывать персональные данные из компаний 12:17
Мишустин прибыл в Минск с рабочим визитом 12:10
Вице-мэр Ракова назвала клиентоцентричность принципом работы властей Москвы 12:04
Названы самые грязные российские реки 12:03
Оперштаб: В Москве выявлено 1566 новых случаев COVID-19 12:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Как Москва отметит свой День рождения
Как Москва отметит свой День рождения
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
10.09.2021 14:01

В Ростове после ремонта открылась библиотека имени Шолохова

Текст: Елена Мелихова
В Железнодорожном районе Ростова после ремонта и обновления в рамках реализации проекта местных инициатив "Сделаем вместе" открылся краеведческий библиотечно-информационный центр имени Шолохова.
Фото: Елена Мелихова/ РГ Фото: Елена Мелихова/ РГ
Фото: Елена Мелихова/ РГ

Его фонд насчитывает порядка 60 тысяч документов, а количество зарегистрированных читателей составляет 6808 человек. Ежегодно библиотека обслуживает 41280 посетителей.

Открытие БИЦ имени Шолохова стало грандиозным событием для ростовчан. Гостей в этот день на входе встречали казачьи ансамбли. А от администрации города библиотека получила портрет легендарного писателя Михаила Шолохова, написанный донским художником Владимиром Сухоруковым.

Фото: Елена Мелихова/ РГ
Алексей Логвиненко: Памятники нужно сохранять комплексно

- В Ростове 44 библиотеки. В прошлом году мы отремонтировали и обновили все оборудование в библиотеке имени Луначарского. По проекту "Культура" обновили библиотеку Пушкина. Сегодня - очередь библиотеки имени Шолохова. До конца года отремонтируем еще две библиотеки. И по проекту "Культура" получим деньги на необходимое оборудование: компьютеры, мебель. Кроме того, мы ежегодно выделяем более 12 млн на обновление книжных фондов, - отметил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

К слову, в 2021 году в рамках проекта инициативного бюджетирования "Сделаем вместе" на приобретение компьютерной и офисной техники, библиотечной мебели для Краеведческого библиотечно-информационного центра имени М.А. Шолохова было выделено 2466,56 тысяч рублей, в том числе 880,6 тысячи рублей из городского бюджета.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону: энергия, инвестиции, интеллект

Главное сегодня

Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" 12 населенным пунктам
В Кремле считают апокалиптическими заявления о войне России и Украины
Песков: РФ не будет участвовать в инаугурации правительства Афганистана
В Дагестане ликвидированы двое вооруженных боевиков
Россия с 21 сентября снимает все ограничения на авиасообщение с Беларусью