В Ростове после ремонта открылась библиотека имени Шолохова

В Железнодорожном районе Ростова после ремонта и обновления в рамках реализации проекта местных инициатив "Сделаем вместе" открылся краеведческий библиотечно-информационный центр имени Шолохова.

Его фонд насчитывает порядка 60 тысяч документов, а количество зарегистрированных читателей составляет 6808 человек. Ежегодно библиотека обслуживает 41280 посетителей.

Открытие БИЦ имени Шолохова стало грандиозным событием для ростовчан. Гостей в этот день на входе встречали казачьи ансамбли. А от администрации города библиотека получила портрет легендарного писателя Михаила Шолохова, написанный донским художником Владимиром Сухоруковым.

- В Ростове 44 библиотеки. В прошлом году мы отремонтировали и обновили все оборудование в библиотеке имени Луначарского. По проекту "Культура" обновили библиотеку Пушкина. Сегодня - очередь библиотеки имени Шолохова. До конца года отремонтируем еще две библиотеки. И по проекту "Культура" получим деньги на необходимое оборудование: компьютеры, мебель. Кроме того, мы ежегодно выделяем более 12 млн на обновление книжных фондов, - отметил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

К слову, в 2021 году в рамках проекта инициативного бюджетирования "Сделаем вместе" на приобретение компьютерной и офисной техники, библиотечной мебели для Краеведческого библиотечно-информационного центра имени М.А. Шолохова было выделено 2466,56 тысяч рублей, в том числе 880,6 тысячи рублей из городского бюджета.