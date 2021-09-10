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10.09.2021 10:30
Рубрика: Общество

В волгоградской сельской школе появился 17-летний первоклассник

Текст: Роман Мерзляков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В поселке Таловка в Волгоградской области в первый класс пошел необычный ученик. Он на десять лет старше всех своих одноклассников.

Фото: iStock
На кубанском хуторе в школе будет учиться лишь один первоклассник

- Это не наша семья, не таловская. Они недавно приехали, а нам вручили постановление комиссии по делам несовершеннолетних, что парня направляют на учебу, - рассказала "РГ" директор школы Вера Чехольская. - Сейчас он проходит медкомиссию, на занятия ходит. Но он не сидит вместе с маленькими детьми, у него отдельное расписание.

Такое обособление необходимо. Педагоги постарались, чтобы необычного первоклассника не дразнили. Семья 17-летнего юноши вообще выступала против того, чтобы он приобщался к образованию.

По закону учиться в обычной школе можно до 18 лет. Впрочем, есть и другие формы: вечернее отделение, экстернат, семейное образование.

- Без умственной отсталости и в таком возрасте дети способны освоить программу нескольких классов за год. Но не самостоятельно, а при помощи учителей, - пояснила уполномоченная по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева. - У нас некоторое время назад уже была история с другим мальчиком, правда, он был помладше. Его вообще обнаружили у чужих людей. Сначала разыскали его мать, а его отправили на индивидуальное обучение. И начальную школу он за год прошел. А ситуацию в Еланском районе мы пока выясняем, готового решения пока нет.

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