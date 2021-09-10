Челябинская область получит 76,6 млрд рублей на обновление транспортной сети

Правительством РФ одобрена заявка Челябинской области на получение инфраструктурных кредитов, необходимых для строительства метротрамвая, реконструкции транспортной сети и обновления подвижного состава. Всего на эти цели региону выделят 76,6 миллиарда рублей, сообщили в пятницу в правительстве региона.

- Речь идет о реконструкции трамвайной сети и строительстве новых линий, модернизации троллейбусной сети, обновлении подвижного состава, а также реализации проекта метротрамвая с интеграцией в трамвайную сеть в Челябинске. Все наши заявки отработаны с федеральными исполнительными органами власти, эффекты очевидны. Это даст серьезный импульс развитию областного центра и всей челябинской агломерации, - сообщил по итогам правительственной комиссии по региональному развитию глава региона Алексей Текслер.

Инфраструктурные кредиты планируют направить на интеграцию недостроенного челябинского метро в сеть метротрамвая (46,7 млрд рублей), обновление троллейбусного парка и возведение нового депо (4,2 млрд рублей), приобретение трехсекционных трамваев (3,3 млрд рублей). Еще 22,4 миллиарда рублей будут выделены на обновление путевого хозяйства и тяговых подстанций трамвая, строительство линий и платформ, а также полное обновление трамвайного парка.

- Я поддерживаю проект, можно сказать, мы с Алексеем Леонидовичем были соавторами этого решения с метротрамваем, когда спустились под землю и приняли решение. Хорошо, что Челябинская область отработала этот вопрос, - отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.