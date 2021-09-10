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10.09.2021 11:40
Рубрика: Экономика

Чем Арктика заманивает на работу врачей

Текст: Елена Мационг
Только за последние полгода на Ямал приехали 120 врачей, еще 236 докторов прибыли сюда в прошлом году. Среди них - инфекционист, фтизиатр, психиатр, эндокринолог, гематолог, врач УЗИ.

Что манит их на Ямал при том, что здесь большую часть года стоят холода, температура опускается до минус 50, полярная зима переходит в полярный день, а летом нет спасения от комаров и мошки? Сказать откровенно, романтиков, готовых перевезти семьи в Арктику, немного. Ну а кто же тогда должен лечить и учить местных жителей?

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Чтобы решить проблему неизбежного на Крайнем Севере дефицита кадров, в регионе разработали программу "Врачи, нужные Ямалу". Один из ее главных пунктов - специалисту сразу по прибытию дают жилье. Сначала социальное, а через десять лет работы оно становится его собственным. Кроме того, полностью оплачивается переезд семьи, на первое время даются подъемные. Еще один важный момент: уже два года как на Ямале специалистам выплачивают "северные" с первого дня работы, а это 80 процентов к окладу. Раньше для того, чтобы эту полярную надбавку получить, нужно было выработать стаж не меньше пяти лет. В результате сегодня средняя зарплата врача в регионе составляет 237 тысяч рублей. Получается, специалистов заманивают целым набором бонусов и преференций. Что само по себе неплохо, если приносит результат.

Так, врач-фтизиатр Надымской больницы Ольга Немеева вместе с мужем переехали на Ямал пять лет назад. В прошлом году на свет появилась дочка Алтана. Пока девочка подрастает, родители обустраивают ей отдельную комнату в новой квартире.

- Мы получили двухкомнатную, и теперь у каждого есть личное пространство и место для занятий любимым делом, - рассказала Ольга.

Вместе с ней новоселье отметили ее коллеги - фельдшер Александр Снигирев и медсестра Оксана Быкова.

- Конечно, программа помогает. Специалистам можно не тратить деньги на аренду квартиры, через 10 лет жилье переходит в собственность. Думаю, если бы не меры поддержки, нам сложно было бы привлечь на Ямал высококвалифицированных специалистов, - отметила Наталья Калиберда, главный врач Надымской районной больницы.

Так, за последние несколько месяцев в новые квартиры въехали медики не только больших городов региона, но и ямальской глубинки. Это работники первичного звена больниц Харпа, Ягельного, Сеяхи, Мыс-Каменного, Гыды, Уренгоя, Белоярска, Красноселькупа.

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