Фото: В Арктике заметили песца-альбиноса

Ученые Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН, которые работают около поселка Сабетта, засняли редкого гостя - песца-альбиноса.

Фотографиями голубоглазого пушистого блондина они поделились на своей странице в Instagram. Как пояснили специалисты, голубые глаза, розовый нос и светлая окраска - признаки низкого содержания пигмента меланина, который отвечает за окраску животного.

Ранее - летом - сотрудники арктической лаборатории зафиксировали на видео щенков полярного лиса. Наблюдение за этими красивыми и любопытными животными - часть проекта "Арктический лис". Песцы на Ямале являются вершиной пищевой пирамиды и поэтому отражают изменения на всех ее уровнях.

Так, в феврале 2020 года на девятерых животных надели ошейники со спутниковыми передатчиками. Отслеживание передвижений хищников подтвердило, что зимой, в поисках пропитания (в основном это грызуны) они могут преодолеть тысячи километров.

В этом году за "похождениями" песцов также будут следить онлайн.