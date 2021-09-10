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10.09.2021 12:03
Рубрика: Экономика

Названы самые грязные российские реки

Текст: Екатерина Призова

Названы самые грязные водные артерии страны. Министерство природных ресурсов и экологии в своем докладе указало как наиболее проблемные Обь, Волгу и Амур.

Фото: Татьяна Андреева
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По данным, которые приводит РИА Новости, на протекающей в западной Сибири Оби - одной из крупнейших в мире рек - зафиксировано 792 случая сильного загрязнения воды. На Волге, что протекает в центральной части России и является самой большой по водности, площади бассейна и длине в Европе - 925 раз было отмечено загрязнение. Дальневосточный Амур 127 раз за прошлый год подвергался атаке вредных веществ.

В общем и целом, одними из не самых чистых в стране оказались все крупные реки - Днепр, Енисей, Урал, Дон, Терек, Печора и Колыма (на последней наблюдалось всего 11 случаев).

В докладе Минприроды указано, что также 474 случая экстремального загрязнения были отмечены и на малых реках Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Сахалинской областей, Камчатского, Красноярского и Приморского краев.

Что касается состава попавшей в воду заразы, то в 73 процентах случаев это взвеси, соединения марганца и цинка, нитритного азота. При этом по подсчетам экспертов доля загрязнения тяжелыми металлами снизилась на шесть процентов по сравнению с 2019 годом и составила в 2020-м 27 процентов от общего числа случаев.

Зафиксировано было единичное попадание в воду большого количества шестивалентного хрома (на реке Пахотке в Свердловской области), восемь инцидентов с мышьяком (шесть на уральской реке Пышма, и два на Бляве в Оренбургской области).

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