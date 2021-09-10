В Югре введут свою систему оценивания учеников

В Югре решили внедрить свою собственную систему оценивания знаний, которые школьники получают на уроках. Это будет своего рода ЕГЭ, только в виде промежуточного итога. По словам инициаторов проекта, это будет объективный анализ и работы педагога в том числе.

"Система хороша еще и тем, что она минимизирует личностные оценки и подходы преподавателя к ученику", - цитирует ТАСС выступление на Форуме социальных инноваций регионов губернатора Наталью Комарову.

Сейчас в системе образования автономного округа формируют банк заданий, которыми педагоги 25 школ, принимающих участие в пилотном проекте, будут пользоваться при проведении контрольных работ за четверть и за год.

Как поясняет директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин, будут выстраиваться своего рода профили успеваемости для детей и учителей, они сразу покажут, есть ли сложности с успеваемостью, с освоением школьной программы. Отдельно будет оцениваться грамотность: этот показатель на общую успеваемость влить не будет.

"Мы меняем парадигму с "сам разработал задания - сам проверил и оценил" на "подготовил ученика - получил объективную независимую оценку его знаний", - подчеркнул Дренин.