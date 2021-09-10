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10.09.2021 16:31
Рубрика: Общество

Застройщик предложил варианты открытия пустующей школы в селе Кетово

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

Учредители строительной организации, построившей школу в селе Кетово Курганской области, предложили областным и районным властям присмотреться к новой федеральной программе государственно-частного партнерства, которую курирует Минпросвещения России. Возможно, это тот самый путь, который приведет к решению спорного вопроса.

Фото: Николай Пушилин
Почему в селе Кетово Курганской области пустует новая трехэтажная школа

Напомним, в октябре 2020 года в селе Кетово была сдана в эксплуатацию школа на 1100 мест. Но ее до сих пор не открыли: застройщики и власти не могут договориться о стоимости выкупа объекта. Есть две независимые оценки. По той, которую заказала администрация Кетовского района, учреждение стоит порядка 738 миллионов рублей, а по той, которую провели по заказу застройщиков, чуть более 1,1 миллиарда рублей.

- На самом деле вариантов решить вопрос с открытием новой школы - масса, - говорит один из учредителей стройкомпании Иван Максимов. - Но, чтобы их обсудить, надо сесть за стол переговоров.

По его словам, сейчас переговорный процесс зашел в тупик. Но у застройщиков есть большое желание его наладить. Узнать мнение властей на этот счет не удалось. Представителей правительства региона и главу Кетовского района приглашали 9 сентября вечером на встречу, специально организованную в новой школе, чтобы заодно можно было ее посмотреть. Но пришли только несколько родителей и журналисты. Директор регионального департамента образования и науки Андрей Кочеров, а также и. о. главы Кетовского района Андрей Дружков в ответ на приглашение, в свою очередь, письменно предложили застройщикам встретиться 24 сентября в то же время, но в другом месте - в здании администрации.

Пока стороны выясняют отношения, школьники продолжают учиться в тесных душных помещениях старого здания. Некоторые родители вынуждены возить детей на занятия за 15 километров от дома в областной центр.

Кстати

О программе государственно-частного партнерства по созданию новых школ впервые было объявлено в июне на сессии "Большая перемена: инвестируем в будущее" в рамках Петербургского международного экономического форума. Как говорится на сайте Минпросвещения РФ, утвержден концессионер, с которым субъекты и муниципальные образования могут заключать концессионные соглашения без конкурса для создания новых школ в рамках государственной программы по развитию образования.

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