Решетников: Налоговая нагрузка при интеграции РФ и Беларуси не изменится

Налоговая нагрузка в результате интеграции России и Беларуси не изменится. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Кроме того, у отдельных субъектов будет меньше возможностей уклоняться от уплаты налогов, отметил он.

"Возможности отдельных субъектов пользоваться в разной интерпретации законодательством в том, что сведения, которые существуют в одной стране, недоступны в другой стране - существенно снизятся", - уточнил министр.

По словам Решетникова, это приведет к снижению недобросовестной конкуренции и будет способствовать росту поступлений в бюджет.

Ранее Совет министров Союзного государства России и Беларуси одобрил 28 союзных программ, направленных на углубление интеграции. За день до этого их согласовали президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко.