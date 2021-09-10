Рябков: В Центральной Азии может образовать "безопасная гавань" для террористов

В Центральной Азии, в первую очередь в Афганистане, может образоваться "безопасная гавань" для террористов. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Я опасаюсь прежде всего того, что там может образоваться safe haven (безопасная гавань) для террористов и экстремистов безотносительно "Талибана" (движение запрещено в РФ)", - цитирует дипломата агентство ТАСС. По его словам, существуют риски консолидации этого террористического подполья. В этом случае будет крайне сложно не дать экстремистам расползтись.

По мнению Рябкова, американцы проиграли в Афганистане. "Проиграли, наверное, все, кроме талибов", - отметил он. И теперь придется долго вырабатывать какой-то новый, хотя бы относительный баланс. Произошедшее в Афганистане вызвало "страх и трепет" у окружающих, в связи с этим явно будут сложности с налаживанием диалога с новыми афганскими властями, особенно при много сторонних контактах. "Это все может быть на время пущено на самотек", - отметил замминистра.

Рябков также обратил внимание, что после вывода американских войск из Афганистана и смены власти в стране стало на одну тему меньше в контактах между РФ и США, там, где Вашингтон заинтересован углубленном профессиональном политико-дипломатическом процессе.