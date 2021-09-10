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10.09.2021 16:05
Рубрика: Власть

Роман Романенко выступил с инициативой запрета организации платных парковок во дворах жилых домов

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Иван Степанов Фото: Иван Степанов
Фото: Иван Степанов

Во время инстаграм-стрима с телеведущим Оскаром Кучерой депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко заявил, что намерен проработать вопрос о законодательном закреплении нормы о свободном паркинге на придомовых территориях.

Фото: Семен Кац
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Роман Романенко и Оскар Кучера провели совместный стрим на платформе соцсети "Инстаграм". Разговор коснулся самых различных тем: от космических технологий и перспективах космотуризма до развития здравоохранения и проблем с парковками.

"Нехватка парковок - проблема любого мегаполиса, и Москва - не исключение. В новостройках этот вопрос хоть как-то решается, жилые комплексы сразу проектируют с подземным паркингом. Что же касается спальных районов, возведённых в прошлые годы, у людей есть единственный вариант - оставлять машины во дворе", - отметил в беседе Роман Романенко.

Он рассказал, что к нему обращались жители различных микрорайонов юго-запада Москвы, возмущённые тем, что бывшие ранее общедоступными дворовые стоянки одну за другой преобразуют в платный паркинг.

"Совместно с общественными активистами нам удалось этим летом отстоять право людей свободно ставить свои машины во дворах домов, где они проживают, по двум адресам: улица Знаменские Садки, д.3, к.1 и улица Горчакова, д. 11. Но проблема эта повсеместная и решать её нужно, на мой взгляд, не точечно, а глобально. Например, закрепить на законодательном уровне запрет на предоставление в аренду земельных участков, прилегающих к жилым домам, для организации платных парковок", - заявил депутат Госдумы.

По данным статистики, ежедневно по московским дорогам ездят примерно 3,2 миллиона автомобилей, и с каждым годом эта цифра только растет. Участники беседы затронули тему решения парковочного вопроса в возможной перспективе, когда с учётом тенденции роста числа машин автомобилистам не будет хватать мест ни во дворах, ни на платных стоянках.

"К проблеме нужно подходить комплексно. В первую очередь, развивать общественный транспорт, совершенствовать его маршрутную сеть, чтобы она была удобной для всех. В этом случае многие горожане откажутся от личных авто. Следующим шагом нужно предложить людям в качестве альтернативы дорогостоящим подземным паркингам, строить быстровозводимые лёгкие паркинги-этажерки из металлоконструкций или многоуровневые модульные стоянки по доступным для населения ценам", - прокомментировал Роман Романенко.

Общественный активист, эколог и писатель Анатолий Баташев согласился с существующей проблемой нехватки парковочных мест, отметив при этом важность просветительской работы по пропаганде отказа от личного автотранспорта в пользу экологичного. "Очевидно, чем меньше машин в городе, тем меньше и проблем с парковками. Современная индустрия предоставила массу альтернатив передвижения: велосипеды, самокаты и другие средства. Также, очень важно развивать общественный экологичный транспорт, сеть электробусов, помогающих сохранить чистой окружающую среду", - выразил мнение Анатолий Баташев.

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