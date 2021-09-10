Власть
10.09.2021 13:56
Текст: Владимир Кузьмин (Минск)

Россия и Беларусь договорились об отмене роуминга

Российская и белорусская стороны договорились об отмене роуминга в рамках Союзного государства. Об этом говорится в совместном заявлении глав правительств двух стран по итогам заседания совета министров Союзного государства.

Также предполагается разработать новые и уточнить действующие соглашения в области связи и информатизации, унифицировать законодательства в области почтовой связи и гармонизировать использование электронных документов и электронной подписи, предоставление государственных услуг в электронной форме.

РФ и Беларусь к 2022 году установят принципы работы объединенного рынка газа
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