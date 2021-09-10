Россия и Беларусь договорились об отмене роуминга

Российская и белорусская стороны договорились об отмене роуминга в рамках Союзного государства. Об этом говорится в совместном заявлении глав правительств двух стран по итогам заседания совета министров Союзного государства.

Также предполагается разработать новые и уточнить действующие соглашения в области связи и информатизации, унифицировать законодательства в области почтовой связи и гармонизировать использование электронных документов и электронной подписи, предоставление государственных услуг в электронной форме.